51-летняя Селин Дион удивила фанов идеальной растяжкой

Канадская певица Селин Дион показала снимки с тренировки.

Популярная канадская певица, которая исполнила саундтрек к фильму “Титаник“, Селин Дион шокировала поклонников своей физической подготовкой.

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На своей странице в Instagram 51-летняя артистка опубликовала несколько кадров, на которых она позирует в спортзале. На свежих фото исполнительница продемонстрировала подписчикам идеальную растяжку.

Для похода в тренажерный зал Селин выбрала черные обтягивающие лосины и прозрачный черный топ.

“Тянись, танцуй, повторяй – команда Селин“, - подписала спортивные фото Дион.

Напомним, ранее Селин Дион раскрыла секрет отношений с 34-летним Пепе.