Ведущая проведала своего коллегу и подарила ему торт.

Никитюк пришла в гости к Притуле в нижнем белье instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: На что пересядет Леди Ле?: Никитюк предложила фанам выбрать ей машину

Популярная ведущая Леся Никитюк проведала своего коллегу и друга, украинского шоумена Сергея Притулу, который на днях сломал ногу и сидит дома с загипсованной ногой. В своих Инста-сториз Леся опубликовала забавные фото, на которых запечатлела визит к Сергею.

На первом фото Никитюк держит большой пирог с ягодами, позируя, очевидно, в лифте.

скриншот

Читай также: “Русалка в камышах“: Леся Никитюк удивила неожиданным образом

На следующих фото Леся позирует уже с Сергеем, который стоит на одной ноге и, чтобы удерживать равновесие, опирается на один костыль, другой он держит поднятым вверх.

В подписи к фото Леся отличилась:

Теперь ты - Сергей Гипсович, - пошутила ведущая.

скриншот

скриншот

Читай также: Леся Никитюк опубликовала смешное селфи с Притулой: фото

Сергей не остался в долгу, потроллив экстравагантный наряд своей посетительницы. Поскольку Леся и Сергей с недавних пор соседи, то, нужно думать, что Никитюк пришла к нему прямо в домашней одежде. Так, на Лесе надет шелковый комплект с открытым топом и шортиками, поверх которого наброшена белая рубаха.

Такое лето жаркое, - написал Притула.

Ранее мы писали, что необычное платье Леси Никитюк обсуждают в Сети.