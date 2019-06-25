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Никитюк пришла в гости к Притуле в нижнем белье

Комментариев: 3
Ведущая проведала своего коллегу и подарила ему торт.

Никитюк пришла в гости к Притуле в нижнем белье
Никитюк пришла в гости к Притуле в нижнем белье
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк проведала своего коллегу и друга, украинского шоумена Сергея Притулу, который на днях сломал ногу и сидит дома с загипсованной ногой. В своих Инста-сториз Леся опубликовала забавные фото, на которых запечатлела визит к Сергею.

На первом фото Никитюк держит большой пирог с ягодами, позируя, очевидно, в лифте. 

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На следующих фото Леся позирует уже с Сергеем, который стоит на одной ноге и, чтобы удерживать равновесие, опирается на один костыль, другой он держит поднятым вверх.

В подписи к фото Леся отличилась:

Теперь ты - Сергей Гипсович, - пошутила ведущая.

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Сергей не остался в долгу, потроллив экстравагантный наряд своей посетительницы. Поскольку Леся и Сергей с недавних пор соседи, то, нужно думать, что Никитюк пришла к нему прямо в домашней одежде. Так, на Лесе надет шелковый комплект с открытым топом и шортиками, поверх которого наброшена белая рубаха.

Такое лето жаркое, - написал Притула.

Ранее мы писали, что необычное платье Леси Никитюк обсуждают в Сети.

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Теги: Леся Никитюк, Сергей Притула
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.06.2019, 18:09
Оценка:  0
гость
Без ночнушки было бы куда интересней!
гость  (аноним)  25.06.2019, 17:58
Оценка:  +1
гость
она захотела чтоб Притула отстрапонил её костылём))
гость  (аноним)  25.06.2019, 17:56
Оценка:  +1
гость
Она ему хоть подрачила?
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