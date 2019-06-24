Алина Гросу показала фото с итальянской свадьбы

Украинская певица Алина Гросу впервые после церемонии опубликовала свадебное фото.

В воскресенье, 23 июня, состоялась свадьба украинской певицы и актрисы Алины Гросу и ее возлюбленного Александра. Торжественная церемония состоялась в старинном поместье Villa Arvedi в Италии.

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Отметим, что сразу же после церемонии в Сети появилось множество снимков со свадьбы исполнительницы, которые опубликовали гости, в том числе и крестная Алины Ирина Билык и певец Виталий Козловский.

Сама невеста не спешила выкладывать в Instagram свадебные снимки. И только спустя два дня в аккаунте Гросу появился кадр, на котором она позирует с Александром в окружении свидетелей.

Напомним, ранее стало известно, сколько Алина Гросу потратила на свадьбу в Венеции.