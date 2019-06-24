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Алина Гросу показала фото с итальянской свадьбы

Комментариев: 3
Украинская певица Алина Гросу впервые после церемонии опубликовала свадебное фото.
Алина Гросу показала фото с итальянской свадьбы
Алина Гросу показала фото с итальянской свадьбы
instagram.com/alina_grosu

В воскресенье, 23 июня, состоялась свадьба украинской певицы и актрисы Алины Гросу и ее возлюбленного Александра. Торжественная церемония состоялась в старинном поместье Villa Arvedi в Италии.

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Отметим, что сразу же после церемонии в Сети появилось множество снимков со свадьбы исполнительницы, которые опубликовали гости, в том числе и крестная Алины Ирина Билык и певец Виталий Козловский.

Сама невеста не спешила выкладывать в Instagram свадебные снимки. И только спустя два дня в аккаунте Гросу появился кадр, на котором она позирует с Александром в окружении свидетелей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#wedding 🧡

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее стало известно, сколько Алина Гросу потратила на свадьбу в Венеции.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.06.2019, 16:01
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pусский (аноним) 25.06.2019, 15:54 А лысый всё о бантике
гость  (аноним)  25.06.2019, 15:59
Оценка:  0
гость
Интересуют два вопроса. Первый вопрос - Почему у неё с лицом не всё в порядке? И второй вопрос - Кто ей пoдсyeтил(ЛА) такое Ужасное платье свадебное?
pусский  (аноним)  25.06.2019, 15:54
Оценка:  0
pусский
А у ней пиздeнь вонючая?
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