Клипмейкер Алан Бадоев показал редкий снимок с дочерью

Режиссер опубликовал кадр с подросшей дочерью Лолитой.

Популярный украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев обожает делиться в соцсети фотографиями с рабочих будней. А семейные снимки в аккаунте знаменитости - это большая редкость. И все же, порой Алан делает исключение.

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Так, на своей странице в Instagram Бадоев опубликовал селфи, на котором позирует вместе со своей дочерью Лолитой. На снимке звездный папа и его дочь лежат рядом на диване и внимательно смотрят в камеру.

“Моя крошка здорова, Папа улыбается!“, - подписал милый снимок Алан Бадоев.

Многие подписчики отметили, что Лолита - точная копия своего звездного отца.

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“Как 2 капли воды“, “Вот не понятно на кого больше похожа. и мамина и папина“, “Приветик! Алан, первый раз так ярко заметила, как вы похожи. Супер!“, “Как вы похожи!!!“, “Не могу налюбоваться!)“, “Одно лицо“, “Какой заботливый папа“, “Ну вот и отлично! Дочь здорова, Папа умничка! Через пару дней на море!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее KAZAKY представили новый клип от Алана Бадоева “PUSH“.