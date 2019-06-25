Телеведущая Леся Никитюк поинтересовалась у поклонников, какое авто ей подходит.

На что пересядет Леди Ле?: Никитюк предложила фанам выбрать ей машину instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк удивила подписчиков новой публикацией в Сети. Девушка попросила фанов выбрать ей машину.

Читай также: “Русалка в камышах“: Леся Никитюк удивила неожиданным образом

На своей странице в Instagram артистка опубликовала три кадра, на которых позирует в серебристом мини-платье на фоне разных автомобилей. Так, на первом кадре Леся запечатлена возле ярко-желтого Ford Mustang. На втором фото можно увидеть Bentley белого цвета, а на последнем снимке звезда позирует возле темного Mercedes-Benz SL500.

“Всіх давно мучає питання!!! Хто ще з зірок шоу-бізнесу піде в політику... І На шо пересяде #ladyLe?! Як думаєте яка тачка мені підходить???голосуєм в коментах.

1. Ford Mustang

2. Bentley(запомнить як пишеться)

3.Mercedes-Benz SL500“, - подписала новые фото Леся Никитюк.

Подписчики Никитюк принялись активно выбирать автомобиль для своего кумира.

Читай также: Леся Никитюк опубликовала смешное селфи с Притулой: фото

“Краще мерса - не має машини“, “Ford... Із нею Ви на самому позитиві!!!!“, “Однозначно 3“, “Я за Бентли“, “Все подходят“, “Главное что бы ноги влезли“, “Тобі підойдуть всі“, “Mercedes Benz это любовь“, “Однозначно Ford Mustang“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Лесю Никитюк затроллили в Сети за стильное платье.