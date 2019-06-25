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На что пересядет Леди Ле?: Никитюк предложила фанам выбрать ей машину

Комментариев: 12
Телеведущая Леся Никитюк поинтересовалась у поклонников, какое авто ей подходит.
На что пересядет Леди Ле?: Никитюк предложила фанам выбрать ей машину
На что пересядет Леди Ле?: Никитюк предложила фанам выбрать ей машину
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк удивила подписчиков новой публикацией в Сети. Девушка попросила фанов выбрать ей машину.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала три кадра, на которых позирует в серебристом мини-платье на фоне разных автомобилей. Так, на первом кадре Леся запечатлена возле ярко-желтого Ford Mustang. На втором фото можно увидеть Bentley белого цвета, а на последнем снимке звезда позирует возле темного Mercedes-Benz SL500.

“Всіх давно мучає питання!!! Хто ще з зірок шоу-бізнесу піде в політику... І На шо пересяде #ladyLe?! Як думаєте яка тачка мені підходить???голосуєм в коментах.
1. Ford Mustang 
2. Bentley(запомнить як пишеться)
3.Mercedes-Benz SL500“, - подписала новые фото Леся Никитюк.

Подписчики Никитюк принялись активно выбирать автомобиль для своего кумира.

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“Краще мерса - не має машини“, “Ford... Із нею Ви на самому позитиві!!!!“, “Однозначно 3“, “Я за Бентли“, “Все подходят“, “Главное что бы ноги влезли“, “Тобі підойдуть всі“, “Mercedes Benz это любовь“, “Однозначно Ford Mustang“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Лесю Никитюк затроллили в Сети за стильное платье.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (12)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  25.06.2019, 15:17
Оценка:  0
гость
какая леди, она карден от кардана отличить не может,а уже леди.
гость  (аноним)  25.06.2019, 15:15
Оценка:  0
гость
Леся, тебе телега больше всего подходит.
f18    25.06.2019, 15:14
Оценка:  0
f18
Bentley, однозначно. А пока пешком.
гость  (аноним)  25.06.2019, 15:13
Оценка:  0
гость
трабант ей саме в пору
русский  (аноним)  25.06.2019, 14:43
Оценка:  0
русский
Что вы скажете про решение ПАСЕ о восстановлении полномочий российской делегации, мои маленькие друзья-укропы? Скоро все станете такими же Ледями независимо от пола, я уже наточил свой отросток! Гы-гы-гы, я гнусно пёрнул от возбуждения!!!
гость  (аноним)  25.06.2019, 14:42
Оценка:  0
гость
Селючка селючкой....ехала б лучше коров пасти, самое место. Леди блин...
гость  (аноним)  25.06.2019, 14:28
Оценка:  0
гость
какая леди, обычная коняка
гость  (аноним)  25.06.2019, 14:06
Оценка:  +1
гость
давайте ей выберем туалетную бумагу с указанием производителя, мягкости, размера, цвета, запаха, рисунка и.т.д.
гость  (аноним)  25.06.2019, 13:56
Оценка:  +1
гость
С каких это пор, она стала Леди?
гость  (аноним)  25.06.2019, 13:54
Оценка:  +1
гость
коза на козе))
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