"И это мама троих детей": Надя Мейхер похвасталась растяжкой

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась видео с тренировки.

Экс-солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер не раз публиковала видео и снимки, на которых позировала в пуантах. Теперь звезда решила похвастаться идеальной растяжкой и показать, как проходят ее уроки балета.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала отрывок со своего занятия в школе балета А&N Donets. На видео 37-летняя певица в черном наряде эффектно в стойке балерины делает различные движения ногами.

Поклонники пришли в восторг от умений Надежды и забросали ее комплиментами.

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“Вы молодец!! Заниматься любимым делом, несмотря ни на что, дорогого стоит... Любви Вам и вдохновения.Супер! Очень красивая!“, “И это мама троих детей“, “Трудяга“, “Не скажешь, что это мама троих детей. Стройняшка, очаровашка“, “Вы великолепны дорогая!“, “Невероятно хороша!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Надежда Мейхер и Даша Астафьева вспомнили, как красились в 90-х.