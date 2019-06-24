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"И это мама троих детей": Надя Мейхер похвасталась растяжкой

Комментариев: 3
Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась видео с тренировки.
"И это мама троих детей": Надя Мейхер похвасталась растяжкой
"И это мама троих детей": Надя Мейхер похвасталась растяжкой
instagram.com/nadyameiher

Экс-солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер не раз публиковала видео и снимки, на которых позировала в пуантах. Теперь звезда решила похвастаться идеальной растяжкой  и показать, как проходят ее уроки балета.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала отрывок со своего занятия в школе балета А&N Donets. На видео 37-летняя певица в черном наряде эффектно в стойке балерины делает различные движения ногами.

Поклонники пришли в восторг от умений Надежды и забросали ее комплиментами.

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“Вы молодец!! Заниматься любимым делом, несмотря ни на что, дорогого стоит... Любви Вам и вдохновения.Супер! Очень красивая!“, “И это мама троих детей“, “Трудяга“, “Не скажешь, что это мама троих детей. Стройняшка, очаровашка“, “Вы великолепны дорогая!“, “Невероятно хороша!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Надежда Мейхер и Даша Астафьева вспомнили, как красились в 90-х.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  25.06.2019, 13:36
Оценка:  0
pусский
Да, пиздeнь у ней растянута что надо, бля!
zadneprohodchik    25.06.2019, 13:33
Оценка:  0
zadneprohodchik
Так а растяжка где вижу жирную корову матыляет окороками ,выше пуза не поднимается копыто, и жопа как камаз
гость  (аноним)  25.06.2019, 13:11
Оценка:  +2
гость
фу бля жиdaрва епаная захватила русь!!
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