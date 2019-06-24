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Звезды "Женского Квартала" удивили неожиданной "сменой пола"

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Елена Кравец опубликовала забавный коллаж с актрисами "Женского Квартала".
Звезды "Женского Квартала" удивили неожиданной "сменой пола"
Звезды "Женского Квартала" удивили неожиданной "сменой пола"
instagram.com/zhenskiykvartal_official

Актриса “Студии Квартал-95“ Елена Кравец поделилась с подписчиками интересной публикацией в соцсети.

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На своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала забавный коллаж со звездами “Женского Квартала“. На снимках актрисы шоу перевоплотились в мужчин с помощью популярного приложения.

В подписи к свежей публикации Кравец предложила фанам угадать, кто запечатлен на этих кадрах. 

“Эй, парень, говоришь, что любишь Женский Квартал и хорошо знаешь всех его актрис? Тогда это фото - проверка на профпригодность! Здесь мы “сменили пол“, но по прежнему узнаваемы. Попробуй угадать кто есть кто?))) p.s. На втором фото видно, как мы чуть не порвали животы со смеху пока фотографировались“, - написала Елена Кравец.

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Подписчики в комментариях решили, что на фотографии можно увидеть Ирину Сопонару, Елину Мбани, Ольгу Жуковцову, Екатерину Никитину, Марту Адамчук, Елену Кравец, Веру Кекелию, Александру Машлятину и Ксению Кошовую.

Напомним, ранее Елена Кравец похвасталась красавицей-дочкой.

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Теги: Елена Кравец, Женский квартал
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.06.2019, 13:42
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Они тоже все в раду балотируются?
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