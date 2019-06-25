Новый трек Ани Лорак назвали неинтересным и сравнили с предыдущими.

"Попсовая и не зашла": В Сети раскритиковали новую романтическую песню Лорак instagram.com/anilorak/

Новая песня певицы Ани Лорак, которая называется “Я в любви“ - не понравилась ее фанатам. Аудио артистка опубликовала в своем Инстаграм.

Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню «Я в любви». Любовь - это моя религия. Любовь - это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь - это то, ради чего стоит Жить, а не Существовать. 🙏🏼 Слушайте #ЯвЛюбви на всех цифровых площадках! ♥️ - написала Лорак.

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Фолловеры артистки отметили, что композиция получилась “попсовой“ и не зацепила.

Возможно, когда билеты на концерт перестанут продаваться совсем, вы поймёте, что нужно менять музыкальный материал.

Песня мне лично не зашла. Имхо

Ни о чем, опять эта попса, Каролина, найдите нормального автора. Очень жаль, что такой талантище пропадает в этих однодневных песнях...

честно не зацепила 🤷‍♀️

А мне что-то не нравятся ее последние песни((

Совсем не задела. Один стиль ,,Я тебя ждала,, ,,Я в любви,, Все на один манер, - отметили в Сети.

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Однако, в некоторых комментариях песню артистки похвалили за романтику.

Песня – Любовь🙏🏻❤️❤️❤️ Как же приятно видеть Вас по истине счастливую, любимую. Пусть Любовь никогда не покидает ваше сердце❤️❤️❤️❤️❤️, - написали фолловеры.

Примечательно, что клип на песню “Я в любви“, который только готовит артистка - уже получил нелестные отзывы в Сети - Ани Лорак раскритиковали за наряд, движения и неудачную пластику.

Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила Сеть смелым нарядом.