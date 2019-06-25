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"Попсовая и не зашла": В Сети раскритиковали новую романтическую песню Лорак

Комментариев: 3
Новый трек Ани Лорак назвали неинтересным и сравнили с предыдущими.

"Попсовая и не зашла": В Сети раскритиковали новую романтическую песню Лорак
instagram.com/anilorak/

Новая песня певицы Ани Лорак, которая называется “Я в любви“ - не понравилась ее фанатам. Аудио артистка опубликовала в своем Инстаграм.

Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню «Я в любви». Любовь - это моя религия. Любовь - это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь - это то, ради чего стоит Жить, а не Существовать. 🙏🏼 Слушайте #ЯвЛюбви на всех цифровых площадках! ♥️ - написала Лорак.

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Фолловеры артистки отметили, что композиция получилась “попсовой“ и не зацепила.

  • Возможно, когда билеты на концерт перестанут продаваться совсем, вы поймёте, что нужно менять музыкальный материал. 
  • Песня мне лично не зашла. Имхо
  • Ни о чем, опять эта попса, Каролина, найдите нормального автора. Очень жаль, что такой талантище пропадает в этих однодневных песнях...
  • честно не зацепила 🤷‍♀️
  • А мне что-то не нравятся ее последние песни((
  • Совсем не задела. Один стиль ,,Я тебя ждала,, ,,Я в любви,, Все на один манер, - отметили в Сети.

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Однако, в некоторых комментариях песню артистки похвалили за романтику.

Песня – Любовь🙏🏻❤️❤️❤️ Как же приятно видеть Вас по истине счастливую, любимую. Пусть Любовь никогда не покидает ваше сердце❤️❤️❤️❤️❤️, - написали фолловеры.

Примечательно, что клип на песню “Я в любви“, который только готовит артистка - уже получил нелестные отзывы в Сети - Ани Лорак раскритиковали за наряд, движения и неудачную пластику.

Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила Сеть смелым нарядом.

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Теги: Ани Лорак, премьера песни, премьера песни Ани Лорак
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.06.2019, 15:08
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гость
pусский 14:53 "мои маленькие друзья-укропы?"

КАЦАПСКИЙ УЕ...БАН, ТЫ ВЕРНО ЧТО-ТО ПОПУТАЛ.
МЫ БАНДЕРО-ФАШИСТЫ И ГОСДЕПОВСКИЕ НАЙМИТЫ, А НЕ ТВОИ МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ.
РЕШЕНИЕ ПАСЕ, НИКАК НЕ ПОМЕШАЕТ НАМ ПОСЫЛАТЬ КАЦАПСТАН НАКУЙ
А НАШИМ ВСУ УБИВАТЬ КАЦАПСКИХ ВЫБЛЯДКОВ
pусский  (аноним)  25.06.2019, 14:54
Оценка:  0
pусский
А сама писня заебись, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  25.06.2019, 14:53
Оценка:  0
pусский
Что вы скажете про решение ПАСЕ о восстановлении полномочий российской делегации, мои маленькие друзья-укропы? Скоро все станете такими же Ледями независимо от пола, я уже наточил свой отросток! Гы-гы-гы, я гнусно пёрнул от возбуждения!!!
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