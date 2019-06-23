Маша Полякова сфотографировалась в в Греции и прорекламировала купальник.

"Открыла сезон": Дочка Поляковой засветилась в купальнике украинского бренда instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной украинской исполнительницы Ольги Поляковой, 14-летняя Маша, которая не раз рассказывала о своих заработках в Сети, прорекламировала купальник украинского бренда. В своем Инстаграм девушка добавила пляжное фото из Греции, на котором позирует в розовом монокини от львовской бельевой компании nanika_swimwear.

@nanika_swimwear, спасибо за нереальный купальник это нечто , благодаря вам я открыла свой пляжный сезон ❤️ а вы уже успели побывать на море этим летом?? - написала Маша.

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Подписчики Маши похвалили фото, однако нашлись и хейтеры, которые обвинили Машу в использовании фотошопа.

Ранее мы писали, что Маша Полякова оказалась в Днепре в карете скорой помощи.