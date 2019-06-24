Ирина Билык опубликовала очередной кадр с Димой Коляденко.

"А где Аслан?": Ирина Билык прогулялась по Венеции с бывшим мужем instagram.com/bilyk_iryna

Последние несколько месяцев бывшие супруги, украинские исполнители Ирина Билык и Дима Коляденко, снова начали часто появляться вместе на публике и публиковать совместные кадры. А недавно артисты вдвоем отправились в Италию на свадьбу крестницы Билык - Алины Гросу.

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На своей странице в Instagram Ирина разместила снимок с зарубежной прогулки. На ярком фото певица в компании Коляденко позирует на главной площади итальянского города Венеция - Площади Святого Марка.

“Венеция - город влюблённых!!!“, - подписала новый снимок Ирина Билык.

Многие подписчики отметили в комментариях, что Ирина и Дима подходят друг к другу. А некоторые поинтересовались, где сейчас муж артистки Аслан Ахмадов.

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“Действительно, Димон неплохой, но где же муж????“, “Как люблю эту пару!!! Нестандартные стандарты!“, “От підходите ви один одному“, “А где Аслан??“, “Счастливая парочка“, “Вы очень круто вдвоем смотритесь!!!“, “Мололець Коляденко, все таки добился своего, пусть и спустя годы, это здорово“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Билык с Коляденко удивили неожиданным заявлением.