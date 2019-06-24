Лобода показала, как провела выходные в доме Пугачевой

Алла Пугачева пригласила в гости Светлану Лободу, Александра Ревву, Игоря Гуляева и Нателлу Крапивину.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась с фанами новым кадром в соцсети. Звезда показала, как провела выходные.

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На своей странице в Instagram артистка рассказала, что вместе со старшей дочерью Евой посетила дом певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. Кроме Лободы звездные хозяева позвали в гости певца и шоумена Александра Ревву с женой и дочерью, продюсера Лободы Нателлу Крапивину и дизайнера Игоря Гуляева.

К публикации Светлана добавила несколько селфи, сделанных в одной из комнат дома Пугачевой и Галкина.

“Алла Борисовна, Максим - ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой было очень хорошо“, подписала фото Светлана Лобода.

Многие пользователи Сети отметили, что 70-летняя Пугачева на снимке выглядит намного моложе.

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“Счастливые такие. На одной фотографии собрались самые талантливые люди“, “Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи, и по возрасту тоже“,“Аллочка на все 40 лет выглядит“, “Супер настроение“, “Алла Борисовна Красотка“, “Алла самая красивая“, “Пугачева прям красавица. Прямо получилась на фотках лучше всех“, “Классные)))“,“Пугачева выглядит лет на 20 моложе своего возраста, а то и на 30“, “Две блондинки с такой разницей в возрасте, а выглядят ровесницами!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лобода показала, как отдыхает в Греции и удивила неожиданным украшением.