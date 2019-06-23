Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вот это бицепсы!": Влад Яма показала видео с тренировки

Комментариев: 2
Влад Яма показал, какие делает упражнение для рук.
"Вот это бицепсы!": Влад Яма показала видео с тренировки
"Вот это бицепсы!": Влад Яма показала видео с тренировки
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф и судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма часто во время спортивных тренировок снимает для поклонников мотивирующее ролики.

Читай также: Влад Яма впервые показал своего отца - фото

Так, на днях на своей странице в Instagram разместил короткое видео с последнего занятия в зале. На свежем видео Яма продемонстрировал, как качает мышцы рук. Для похода в спортзал артист выбрал футболку с принтом и черные штаны.

“Межсезонье. #бицепс #рукибазуки“, - забавно подписал черно-белый ролик Влад Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межсезонье🍎 #бицепс #рукибазуки

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Подписчики Влада принялись активно комментировать его новую публикацию.

Читай также: MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть

“Вот это бицепсы!“, “Класс... Молодец!!!“, “Влад, отличная мускулатура, только больше не надо, остальное тож ничего)“, “Банки больше чем у Шварца“, “Ой, Влад, смотри девки украдут еще“, “Вы огонь“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.  

Поделись:
Теги: Влад Яма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.06.2019, 18:25
Оценка:  0
гость
Макс Барских- Апполон, Яма - Геракл?
гость  (аноним)  24.06.2019, 18:09
Оценка:  0
гость
Такое ещё можно не снимать. Петух.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь