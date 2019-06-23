Влад Яма показал, какие делает упражнение для рук.

"Вот это бицепсы!": Влад Яма показала видео с тренировки instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф и судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма часто во время спортивных тренировок снимает для поклонников мотивирующее ролики.

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Так, на днях на своей странице в Instagram разместил короткое видео с последнего занятия в зале. На свежем видео Яма продемонстрировал, как качает мышцы рук. Для похода в спортзал артист выбрал футболку с принтом и черные штаны.

“Межсезонье. #бицепс #рукибазуки“, - забавно подписал черно-белый ролик Влад Яма.

Подписчики Влада принялись активно комментировать его новую публикацию.

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“Вот это бицепсы!“, “Класс... Молодец!!!“, “Влад, отличная мускулатура, только больше не надо, остальное тож ничего)“, “Банки больше чем у Шварца“, “Ой, Влад, смотри девки украдут еще“, “Вы огонь“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.