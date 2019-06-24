Регина Тодоренко трогательно спела для сына песню на украинском языке
Украинская и российская ведущая, бывшая участница группы “REAL O“ Регина Тодоренко часто делиться с фанами интересными моментами со своей семейной жизни.
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Так, недавно в Instagram-Stories звезда опубликовала новое видео с 7-месячным сыном Михаилом. В ролике молодая мама без макияжа и прически лежит на кровати возле малыша и поет ему колыбельную песню.
В качестве колыбельной Тодоренко выбрала известную украинскую композицию Натальи Могилевской “Місяць“. Отметим, что этот хит был записанный еще в 1999 году.
Полное видео также появилось в twitter-блоге MyGlamWish.
Аааа, какая милота)) Регина Тодоренко поет для своего самого преданного фаната) #РегинаТодоренко #ВладТопалов pic.twitter.com/RksFc2EkmZ— MyGlamWish (@glam_wish) 24 червня 2019 р.
Напомним, ранее Регина Тодоренко шокировала предпочтениями в еде.
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