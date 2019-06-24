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Регина Тодоренко трогательно спела для сына песню на украинском языке

Комментариев: 2
Телеведущая Регина Тодоренко исполнила известный хит Натальи Могилевской.
Регина Тодоренко трогательно спела для сына песню на украинском языке
Регина Тодоренко трогательно спела для сына песню на украинском языке
instagram.com/reginatodorenko

Украинская и российская ведущая, бывшая участница группы “REAL O“ Регина Тодоренко часто делиться с фанами интересными моментами со своей семейной жизни.

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Так, недавно в Instagram-Stories звезда опубликовала новое видео с 7-месячным сыном Михаилом. В ролике молодая мама без макияжа и прически лежит на кровати возле малыша и поет ему колыбельную песню.

В качестве колыбельной Тодоренко выбрала известную украинскую композицию Натальи Могилевской “Місяць“. Отметим, что этот хит был записанный еще в 1999 году.

Полное видео также появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, ранее Регина Тодоренко шокировала предпочтениями в еде.

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Теги: Регина Тодоренко, Наталья Могилевская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.06.2019, 15:50
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гость
Вэй! А шо на идиш ничего подходящего нету? Зухенвэй или 7-40 - чем не колыбельная?
pусский  (аноним)  24.06.2019, 15:42
Оценка:  0
pусский
А я пёрнул по-русски!
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