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Горячо: Самая молодая миллиардерша выставила фото из ванной комнаты

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Кайли Дженнер позировала в белье на фоне душевой кабины.

Горячо: Самая молодая миллиардерша выставила фото из ванной комнаты
Горячо: Самая молодая миллиардерша выставила фото из ванной комнаты
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ - 21-летняя Кайли Дженнер опубликовала снимок из ванной комнаты. В Инстаграм девушка добавила фото к красных трусиках и откровенной майке, приспущенной на одно плечо - позирует Кайли на фоне душевой кабины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keep it simple ♥️

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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За день снимок набрал больше 8 млн. лайков.

К слову, Кайли часто эпатирует публику откровенными снимками и образами - на днях она снялась в кроссовках Adidas, лежа на кровати в коротком сарафанчике.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер сфотографировалась обнаженной в ванне. 

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Теги: Кайли Дженнер, фото в белье
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