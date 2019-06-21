Кайли Дженнер позировала в белье на фоне душевой кабины.

Горячо: Самая молодая миллиардерша выставила фото из ванной комнаты instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ - 21-летняя Кайли Дженнер опубликовала снимок из ванной комнаты. В Инстаграм девушка добавила фото к красных трусиках и откровенной майке, приспущенной на одно плечо - позирует Кайли на фоне душевой кабины.

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За день снимок набрал больше 8 млн. лайков.

К слову, Кайли часто эпатирует публику откровенными снимками и образами - на днях она снялась в кроссовках Adidas, лежа на кровати в коротком сарафанчике.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер сфотографировалась обнаженной в ванне.