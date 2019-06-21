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"Самая идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" поразила пляжными фото

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Певица Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.
"Самая идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" поразила пляжными фото
"Самая идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" поразила пляжными фото
instagram.com/vikanablack

Солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха похвасталась перед поклонниками стройной фигурой. Звезда поделилась в соцсети яркими кадрами с пляжа.

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Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько соблазнительных кадров, на которых позирует в желтом купальнике. Свой образ артистка дополнила оранжевой кепкой и солнцезащитными очками.

Судя по указанной геолокации, горячую фотосессию Вика устроила в Ibiza Beach Club, Одесса.

“Так и хочется сейчас запеть “Ибица – и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья“. И с разбегу в море после этих строк… Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место. P.S. А жёлтый цвет я особенно люблю летом“, - подписала пикантные фото Виктория Смеюха.

Поклонники принялись активно засыпать певицу комплиментами.

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“Такая талия существует?“, “Супер красотка“, “Животик- мечта!!!“, “А фигуууууура какая, мммммм“, “У тебя самая идеальная фигура на отечественной эстраде“, “Стильная, модная, гламурная, красивая, обворожительная, милая!“, “Классно в жёлтом цвете“, “Шикарная фигура, подушки... Зачёт короче“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха призналась, каким был ее первый поцелуй.

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Теги: Виктория Смеюха, НеАнгелы
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Источник: Ivona.bigmir.net

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