"Самая идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" поразила пляжными фото
Солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха похвасталась перед поклонниками стройной фигурой. Звезда поделилась в соцсети яркими кадрами с пляжа.
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Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько соблазнительных кадров, на которых позирует в желтом купальнике. Свой образ артистка дополнила оранжевой кепкой и солнцезащитными очками.
Судя по указанной геолокации, горячую фотосессию Вика устроила в Ibiza Beach Club, Одесса.
“Так и хочется сейчас запеть “Ибица – и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья“. И с разбегу в море после этих строк… Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место. P.S. А жёлтый цвет я особенно люблю летом“, - подписала пикантные фото Виктория Смеюха.
Так и хочется сейчас запеть «Ибица- и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья»😃. И с разбегу в море посла этих строк😃🌊... (смотрим сторис) Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место 💩😂👌. . P.S. А жёлтый цвет я особенно люблю летом. Купальник от @peony_store_kh 🐥🌼⭐️☀️🍋⛱💛
Поклонники принялись активно засыпать певицу комплиментами.
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“Такая талия существует?“, “Супер красотка“, “Животик- мечта!!!“, “А фигуууууура какая, мммммм“, “У тебя самая идеальная фигура на отечественной эстраде“, “Стильная, модная, гламурная, красивая, обворожительная, милая!“, “Классно в жёлтом цвете“, “Шикарная фигура, подушки... Зачёт короче“, - написали в комментариях.
Напомним, ранее солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха призналась, каким был ее первый поцелуй.
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