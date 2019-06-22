Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Санта Димопулос рассказала, где будет рожать второго ребенка

Комментариев: 0
Экс-вокалистка "ВИА-Гры" призналась, что ее малыш родится не в Украине.
Санта Димопулос рассказала, где будет рожать второго ребенка
Санта Димопулос рассказала, где будет рожать второго ребенка
instagram.com/santadimopulos/

Читай также: “Репетируем“: Ирина Билык показала свадебное фото с Алиной Гросу

Бывшая участница группы “ВИА-Гра“ Санта Димопулос, которая беременна вторым ребенком, рассказала, где пройдут ее роды. По словам звездной мамы, повторять опыт родов в украинской клинике она не хочет.

В своем блоге Санта Димопулос опубликовала новое беременное фото и рассказала пользователям сети, как выбирала место для родов.

Узнав о своём прекрасном положении, я сразу решила – в этот раз всё будет совершенно по-другому. Рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив, Монако. Для меня были важны рекомендации от знакомых. Хотела, конечно, в Майами, но стоит такой срок, что это сезон самой жары и, к сожалению, мой супруг не может в это время быть там. Затем, обратила внимание на Ниццу (клиника Ленваль), где нашла прекрасного врача, но, так получилось, что мы долго искали и сняли потрясающий дом в другой стороне и я серьезно испугалась, что рожу по дороге в госпиталь. По итогу, я встретилась (по рекомендации знакомой) с главврачом клиники в Монако и приняла решение рожать у него, - рассказала звезда.

Санта признается, что не хочет снова рожать в Киеве. 

Киев даже не рассматривала, потому что, помимо своего негативного опыта, наслышана и от других знакомых о разных сложностях, - написала она.

Недавно беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото.

Поделись:
Теги: Санта Димопулос, беременна, роды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь