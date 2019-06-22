Санта Димопулос рассказала, где будет рожать второго ребенка

Экс-вокалистка "ВИА-Гры" призналась, что ее малыш родится не в Украине.

Читай также: “Репетируем“: Ирина Билык показала свадебное фото с Алиной Гросу

Бывшая участница группы “ВИА-Гра“ Санта Димопулос, которая беременна вторым ребенком, рассказала, где пройдут ее роды. По словам звездной мамы, повторять опыт родов в украинской клинике она не хочет.

В своем блоге Санта Димопулос опубликовала новое беременное фото и рассказала пользователям сети, как выбирала место для родов.

Узнав о своём прекрасном положении, я сразу решила – в этот раз всё будет совершенно по-другому. Рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив, Монако. Для меня были важны рекомендации от знакомых. Хотела, конечно, в Майами, но стоит такой срок, что это сезон самой жары и, к сожалению, мой супруг не может в это время быть там. Затем, обратила внимание на Ниццу (клиника Ленваль), где нашла прекрасного врача, но, так получилось, что мы долго искали и сняли потрясающий дом в другой стороне и я серьезно испугалась, что рожу по дороге в госпиталь. По итогу, я встретилась (по рекомендации знакомой) с главврачом клиники в Монако и приняла решение рожать у него, - рассказала звезда.

Санта признается, что не хочет снова рожать в Киеве.

Киев даже не рассматривала, потому что, помимо своего негативного опыта, наслышана и от других знакомых о разных сложностях, - написала она.

Недавно беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото.