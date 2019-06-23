"Репетируем": Ирина Билык показала свадебное фото с Алиной Гросу

Кого Алина Гросу пригласила на собственную свадьбу?

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На днях Алина Гросу отправилась со своим мужем на отдых в Верону. Напомним, что ранее певица призналась, что планирует сыграть свою свадьбу в Италии. Судя по всему, девушка во всю готовится к празднику, так как ее крестная - Ирина Билык рассказала о репетиции свадьбы Гросу.

В своем Instagram Билык опубликовала фото, на котором она запечатлена в компании самой Алины Гросу, Виталия Козловского, Димы Коляденко и Павла Зиброва.

Собрались накануне свадьбы. Репетируем, - подписала снимок певица.

Таким образом стало известно о первых звездных гостях на свадьбе Алины Гросу.



Напомним, что Алина расписалась со своим возлюбленным Александром в Москве. Об этом исполнительница сообщила в свой день рождения 1 июня.