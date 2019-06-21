Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Могилевская похвасталась гибкостью: фото

Комментариев: 2
Певица показала, как занимается йогой.
Наталья Могилевская похвасталась гибкостью: фото
Наталья Могилевская похвасталась гибкостью: фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Читай также: Леся Никитюк опубликовала смешное селфи с Притулой: фото

Украинская певица Наталья Могилевская, которая извинилась перед поклонниками за откровенные фото, похвасталась своими успехами в йоге. В социальной сети звезда опубликовала серию фото, на которых демонстрирует гибкость тела и растяжку.

Свое занятие Могилевская называет стремлением к здоровью тела, духа и разума.

Начинайте свой день с традиционного приветствия перед любой йогической практикой и с благодарности, с которой начинается каждый мой день. Это приветствие - настрой на тишину и благодарность всему миру и каждому человеку вокруг. И, на мой взгляд, - это главный первый шаг в йоге, - написала в публикации Наташа.

На фото артистка запечатлена в разных позах во время занятий йогой. На 43-летней певице черные лосины и черный топ. 

Напомним, что ранее Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро.
 

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, певица, йога
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    23.06.2019, 11:15
Оценка:  0
fkrfyfan
А где гибкость то и растяжка?
гость  (аноним)  23.06.2019, 11:07
Оценка:  -1
гость
Кацапня шо скажыте а боярофилы?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь