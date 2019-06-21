Наталья Могилевская похвасталась гибкостью: фото

Певица показала, как занимается йогой.

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Украинская певица Наталья Могилевская, которая извинилась перед поклонниками за откровенные фото, похвасталась своими успехами в йоге. В социальной сети звезда опубликовала серию фото, на которых демонстрирует гибкость тела и растяжку.

Свое занятие Могилевская называет стремлением к здоровью тела, духа и разума.

Начинайте свой день с традиционного приветствия перед любой йогической практикой и с благодарности, с которой начинается каждый мой день. Это приветствие - настрой на тишину и благодарность всему миру и каждому человеку вокруг. И, на мой взгляд, - это главный первый шаг в йоге, - написала в публикации Наташа.

На фото артистка запечатлена в разных позах во время занятий йогой. На 43-летней певице черные лосины и черный топ.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро.

