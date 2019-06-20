Маша Ефросинина поделилась совместным фото с сыном

Ведущая опубликовала нежное фото в Instagram.

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Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно засветила соблазнительные ноги в сети, поделилась в подписчиками нежным снимком со своим чадом. В Instagram Мария опубликовала кадр, где держит на руках маленького Сашу.

На фото мальчик склонил голову на плечо звездной мамы, крепко обнимая ее. Снимок с 4-летним сынишкой Ефросинина лаконично подписала с помощью хэштэгов “любовь“ и “моменты“.

Фолловеры звездной мамы в комментариях к фотографии написали множество комплиментов. “Самая лучшая Одежда- это объятия. Всегда и всем по размеру“, “Такая милота“, “Який вираз обличчя у Вашого сина, що може бути цінніше таких емоцій!“, “Милые“, - пишут пользователи.

А недавно мы писали о том, как Маша Ефросинина покорила Сеть соблазнительным образом.