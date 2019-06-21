Обычный рабочий день миллиардерши: Кайли Дженнер показала атрибуты богатой жизни
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Самая юная миллиардерша в мире, младшая сестра Ким Кардашьян - 21-летняя Кайли Дженнер похвасталась прелестями богатой жизни. В Инстаграм девушка выставила “дерзкие“ фото с классическими “атрибутами“ шикарного досуга - Кайли сидит с ногами на столе, пьет вино и заедает клубникой, а рядом с ней - красуется огромный букет чайных роз.
Очередной эпизод, как я занимаюсь своими делами 😀🥂- подписала Кайли.
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К слову, Кайли Дженнер разбогатела благодаря своему бренду косметики - в этом году ее состояние составило более 1 млрд. долларов. Недавно девушку раскритиковали в Сети за костюмированную вечеринку в стиле сериала “Рассказ служанки“, которую сочли оскорбительной по отношению к проблемам, поднятым в телепроекте.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян засветилась в откровенном бикини.
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