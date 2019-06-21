Младшая сестра из семейства Кардашьян-Дженнер сфотографировалась с букетом и бокалом вина.

Обычный рабочий день миллиардерши: Кайли Дженнер показала атрибуты богатой жизни instagram.com/kyliejenner

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Самая юная миллиардерша в мире, младшая сестра Ким Кардашьян - 21-летняя Кайли Дженнер похвасталась прелестями богатой жизни. В Инстаграм девушка выставила “дерзкие“ фото с классическими “атрибутами“ шикарного досуга - Кайли сидит с ногами на столе, пьет вино и заедает клубникой, а рядом с ней - красуется огромный букет чайных роз.

Очередной эпизод, как я занимаюсь своими делами 😀🥂- подписала Кайли.

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К слову, Кайли Дженнер разбогатела благодаря своему бренду косметики - в этом году ее состояние составило более 1 млрд. долларов. Недавно девушку раскритиковали в Сети за костюмированную вечеринку в стиле сериала “Рассказ служанки“, которую сочли оскорбительной по отношению к проблемам, поднятым в телепроекте.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян засветилась в откровенном бикини.