"Моя родная душа": Alyosha трогательно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня, 21 июня, свой 32-й день рождения отмечает фронтмен популярной украинской группы “Антитіла“ Тарас Тополя.

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В честь именин мужа, певица Alyosha на своей странице в Instagram опубликовала милый семейный кадр и добавила к нему трогательное послание. На фото Тарас Тополя позирует сдвумя сыновьями - 6-летним Романом и 3-летним Марком.

Артистка назвала Тополю отличным мужем и папой в мире. А также звезда трогательно призналась, что Тарас - лучшее, что случилось с ней в 2010 году.

“Моя рідна душа, мій коханий чоловік. Найкращий татко в світі. З Днем Народження Тебе! Ти найбільше чудо, що Творець подарував мені в 2010 році і на все життя! Завжди на зв’язку наші душі... Ти достойний всього самого найкращого!. Кохаю“, - трогательно написала Alyosha.