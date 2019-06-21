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Ким Кардашьян украсила сразу три обложки известного глянца

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Светская львица призналась, что исполнилась ее "абсолютная" мечта.
Ким Кардашьян украсила сразу три обложки известного глянца
Ким Кардашьян украсила сразу три обложки известного глянца
instagram.com/kimkardashian

Популярная звезда американского реалити-шоу и модель Ким Кардашьян похвасталась новым достижением. Она снялась в фотосессии для японского журнала Vogue.

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Светская львица украсила сразу три обложки номера, который выйдет в августе.  Снимками с фотосета девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Так, на первой обложке Кардашьян запечатлена в красном головном уборе, что напоминает шлем. На второй обложке Ким позирует в розовом шелке, а на еще одном кадре она предстала в черном наряде с пряжками.

Помимо обложек звезда поделилась снимками с фотосессии. На фото модель позирует в различных эпатажных нарядах - от обтягивающих или пышных платьев до огромных пуховиков.

“Сразу три обложки Vogue Japan. Это была абсолютная мечта для меня“, - радостно подписала Ким снимки Ким Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини.

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Источник: Ivona.bigmir.net

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