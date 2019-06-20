"Плавающие морские гады": Регина Тодоренко шокировала предпочтениями в еде

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о любимом блюде.

Известная телеведущая и певица, бывшая звезда шоу “Орел и Решка“ рассказала поклонникам, какие продукты обожает есть.

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На своей странице в Instagram артистка призналась, что не может устоять перед морепродуктами. Девушка отметила, что самого вкусного краба она попробовала в Гондурасе, а самого дешевого смогла купить в Мозамбике.

К интересному посту звезда добавила снимок, на котором позирует в ресторане. На столе можно увидеть различные блюда японской кухни с морепродуктов.

“Я обожаю морепродукты, готова их есть день и ночь. Все эти ползающие и плавающие морские гады – это всё моё! И самые вкусные морепродукты, а именно, краба – размером, наверное, с мою голову! – я ела в Гондурасе, а самого дешёвого и купила в Мозамбике всего за доллар. Я думала, что после всего этого удивить меня блюдами из морепродуктов сложно и, заказав себе жареного краба в ресторане Balzi Rossi, уже думала про себя: “Интересно, будет ли это хоть немножечко похоже на то, что я пробовала раньше?“. Краб оказался невероятным! Я готова была облизывать пальцы и съесть все блюда из японского меню: сашими из гиганского кальмара, карпаччо из тунца, закусив нежнейшим мясом большого лангустина“, - рассказала Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Тодоренко показала, как учит полугодовалого сына музыке.