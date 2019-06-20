"Ты crazy": Анна Седокова засветила аппетитные формы в купальнике на квадроцикле
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Эпатажная певица Анна Седокова, которая проводит отпуск на греческом острове Миконос, подразнила поклонников аппетитными формами в купальнике. В Инстаграм артистка выставила видео своих покатушек на квадроцикле в синем мини-бикини. К ролику Анна добавила пост о том, как полезно иногда быть “сумасшедшей“
“Ты crazy“ - кричал мне мужчина на пляже, а как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги. И только ты как бы на секундочку вроде понимаешь , что происходит , как раз и “вот новый поворот“.
Так что, быть crazy- это единственный способ выжить, так и запишите. Ты со мной ? - написала звезда.
«Ты crazy» - кричал мне мужчина на пляже, а как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги. И только ты как бы на секундочку вроде понимаешь , что происходит , как раз и «вот новый поворот». Так что, быть crazy- это единственный способ выжить, так и запишите. Ты со мной ?
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Подписчики Седоковой отметили, что у звезды отличная фигурка, однако нашлись и те, кто в очередной раз покритиковал Анну за привычку выкладывать ооткровенные фото и видео.
- Фигурка шик 🔥🔥🔥
- Телефон в бюстгальтере - оригинально
- Фигура просто шик! Завидую белой завистью👏👏👏😍 но можно было не много приодетая , хотябы шортики
- В башке ничего нету, хоть попой хвастаться. ...
- Блин классно! ☺️Хочу как вы быть! Такой же уверенной 🔥и сильной ! Ну и crazy 😜🤪🤪🤪🤪🤪😜
- Аня, на тебя уже противно смотреть ты вообще когда нибудь одетая ходишь, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова озадачила голым фото.
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