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Вера Брежнева показала свой роскошный особняк в Италии

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Певица Вера Брежнева опубликовала снимки с отдыха в Форте-деи-Марми.
Вера Брежнева показала свой роскошный особняк в Италии
Вера Брежнева показала свой роскошный особняк в Италии
instagram.com/ververa

Популярная исполнительница,бывшая участница украинской группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева недавно рассказала фанам, что очень устала из-за загруженного графика и постоянных перелетов.

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А на днях на своей странице в Instagram артистка поделилась радостной новостью. Звезда призналась, что наконец-то проводит время с семьей.

Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в нежно-розовом комбинезоне, который является трендом нынешнего сезона. На руках она держит своего питомца. Брежнева запечатлена на фоне своего дома, который находится в итальянском городе Форте-деи-Марми.

“С любимой собакой в любимом комбинезоне в любимом месте с любимой семьей. Счастье есть“, - эмоционально подписала свежие кадры певица. 

Поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию звезды. Многие пожелали Вере хорошего отдыха.

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“И правда, счастливое фото“, “Лучезарная Вера. Счастья всем“, “Да только в такие моменты, ощущаешь, что счастье есть. Верочка, пусть таких счастливых моментов будет в твоей жизни много“, “Хорошего и приятного отдыха и полного релакса“, “Будьте здоровы и счастливы! И ещё долго радуйте нас своим творчеством!“, “Почему ты мне так норвишься??“, - написали фаны Брежневой.

Напомним, ранее Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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