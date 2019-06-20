Телеведущая Катя Осадчая показала кадры с отдыха.

Катя Осадчая прокатилась на яхте в стильном образе instagram.com/kosadcha

Популярная телеведущая Катя Осадчая в очередной раз восхитила поклонников модным выходом.

Читай также: Юрий Горбунов о пополнении в семье: “Как Небеса распорядятся, так и будет“

На своей странице в Instagram звезда программы “Світське життя“ опубликовала фото с прогулки по Днепру. На снимке артистка позирует на фоне моста, который ведет до Труханового острова.

На свежем снимке Осадчая появилась в двухцветной футболке с принтом, коротких белых шортах, и белых кроссовках. Свой летний образ она дополнила шляпой. Кадр был сделан на на яхте.

К стильному снимку знаменитость добавила еще несколько пейзажных фото Днепра.

“Прекрасний Київ“, - лаконично подписала публикацию Катя Осадчая.

Подписчики ведущей оставили множество восторженных отзывов о свежих фотографиях.

Читай также: Без макияжа, в купальнике и с украшениями: Осадчая показала, как спасается от жары

“Катерина, фото-супер“, “Яка краса! Неймовірно“, “Класс! Гарнюня такая“, “Катя Ви класна!!! Приклад для наслідування!!!“, “Как же я люблю этот город!“, “Прекрасная Катерина в прекрасном Киеве“, “Волшебный закат“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как загорает с 2-летним сыном.