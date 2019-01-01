Гороскоп на 21 июня 2019 - почему Овнам нужно отложить важные решения, а Весам - вести себя сдержаннее .

Гороскоп на 21 июня 2019 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 21 июня:

Овен

У Овнов сегодня не самый удачный день для важных решений и дорогих покупок - все это стоит отложить до выходных. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и есть побольше витаминных продуктов - это поможет восстановиться после длительных нагрузок.

Телец

У Тельцов сегодня ожидается активный день со всеми вытекающими последствиями - вы будете загружены, зато после трудов праведных почувствуете себя просто сверхчеловеком. Вечер лучше провести со второй половинкой или выбраться с родными на природу - пятница все-таки.

Близнецы

У Близнецов день пройдет ровно и без эмоциональных всплесков. На работе главное сегодня не вступать в полемику с сотрудниками, которые кардинально по-другому смотрят на мир. Вечер проведите с друзьями, возможно, за бокалом вина или пива.

Рак

У Раков сегодня все снова спокойно и без эксцессов. Старайтесь спокойно реагировать на чужие слабости и недостатки - и, возможно, вам ответят тем же. Вечер лучше провести активно - схожите на тренировку или просто долго походите пешком.

Лев

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У Львов сегодня будет много поводов для гордости - вам все удается и целый день вы буквально будете купаться во внимании и похвалах. Вечер лучше провести в веселом людном месте - сходите в клуб или на чью-то домашнюю пати.

Дева

У Дев наконец-то проснется желание поймать самый лакомый кусочек лета. День стоит провести активно и решить максимум дел, который просто ждали подходящего настроения. Вечером выберитесь на свидание или сходите на грандиозный шопинг.

Весы

Весы сегодня могут ненароком ранить окружающих - потому вам стоит вести себя более сдержанно, чем обычно. Днем лучше всецело уйти в работу, не отвлекаясь на внешние раздражители. Вечер проведите на природе или в новой, непривычной обстановке - можно попробовать сходить на "диковинную" тренировку или необычный массаж.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут получить нежданное известие, которое будет иметь прямую связь с развитием вашей карьеры. Возможна встреча со старыми друзьями и посиделки с приятными воспоминаниями.

Стрелец

Стрельцам сегодня ни в коем случае нельзя позволят выводить вас из равновесия. Днем будет много дел, но вы с ними справитесь. Чтобы восстановиться - сходите вечером на пешую прогулку или посетите сеанс расслабляющего массажа.

Козерог

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Сегодня вам может казаться, что коллеги и друзья несколько агрессивно к вам настроены - скорее всего, это дает о себе знать ваше переутомление. Старайтесь не перенагружаться и е забывайте о правильном питании и здоровом сне. Вечер лучше провести на прогулке или в медитации.

Водолей

Сегодня вы на собственном опыте поймете, что мир не такой уж и черно-белый, как вы хотели бы его видеть. В этот день даст о себе знать накопившаяся усталость - успевайте отдыхать и ежьте побольше овощей и фруктов. Вечер лучше посвятить любимому человеку или лучшему другу - вам точно будет, о чем поболтать.

Рыбы

Рыбы пересекают некую черту, за которой придется определяться с дальнейшим направлением движения. Это моет касаться как работы, так и личной жизни. День стоит провести максимально активно, а вечером - можно сходить в кино или просто погулять на свежем воздухе - посетите свое любимое место на природе.

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