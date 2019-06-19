Украинская певица Настя Каменских показала снимок с другом.

"А вот и любовник!": Каменских засветилась в компании известного ведущего instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая месяц назад вышла замуж за рэпера Потапа, засветилась в компании другого мужчины.

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На своей странице в Instagram девушка разместила селфи с известным ведущим и шоуменом Владимиром Остапчуком.

Известно, что Остапчук является другом певицы. Он даже присутствовал на девичнике Каменских перед свадьбой с Потапом.

Каменских решила оставить яркое фото без подписи. Она лишь отметила Владимира и добавила несколько смайликов.

Подписчики исполнительницы оставили множество комментариев под фото. Некоторые заподозрили Настю в измене.

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“Всегда знал что они встречаются....)))“, “Изменяешь? “, “Очень красивые“, “Настя , вы шикарна“ “А вот и любовник!“, “А где Потап“, “Такие милые и смешные одновременно“, “Ооо это же Молоденкий: George Clooney“, “Потап ему в подметки не годится“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Настю Каменских в Сети перепутали с Шер.