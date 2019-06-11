Актриса вспомнила свой переезд в Лос-Анджелес .

51-летняя Памела Андерсон выставила откровенное фото в поддержку гей-парада instagram.com/pamelaanderson

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Американская актриса и фотомодель 51-летняя Памела Андерсон эмоционально высказалась по поводу гей-парада, который в эти дни традиционно проходит в Лос-Анджелесе. Звезда выставила смелое фото, на котором сидит на лавочке на фоне пальм, прикрывая руками пышную грудь. На ней - открытый топ и короткие шорты. В посте Памелла вспомнила, что перехала в Лос-Анджелес именно в день прайда и посоветовала "иным" людям никогда не стыдиться своих предпочтений.

Будучи молодым наивным взрослым, я впервые приехала в Лос-Анджелес во время гей-прайда.

Это был совсем другой опыт, чем тот, что я переживала в моем крошечном городке на острове Ванкувер ... Я помню, как звонила домой и говорил маме: "Существуют не только геи, некоторые даже носят косметику и имеют самые невероятные парики!"... (мы прошли долгий путь)

Моя мама (будучи очаровательной женщиной) думала, что это звучит фантастически,

и я сразу поняла, что переду сюда!

Я знала, что Л.А. каким-то образом станет моим домом ... и источником вдохновения.

Никогда не ставьте под угрозу свою правду.

Никогда не извиняйся за свою сексуальность. И никогда не теряйте свою любовь к человечеству и друг другу, - написала Пам.

Стоит отметить, что Памела Андерсон любит выставлять черно-белые фото. Так недавно звезда добавила откровенный снимок в эротическом белье.

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