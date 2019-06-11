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51-летняя Памела Андерсон выставила откровенное фото в поддержку гей-парада

Комментариев: 2
Актриса вспомнила свой переезд в Лос-Анджелес .

51-летняя Памела Андерсон выставила откровенное фото в поддержку гей-парада
51-летняя Памела Андерсон выставила откровенное фото в поддержку гей-парада
instagram.com/pamelaanderson

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Американская актриса и фотомодель 51-летняя Памела Андерсон эмоционально высказалась по поводу гей-парада, который в эти дни традиционно проходит в Лос-Анджелесе. Звезда выставила смелое фото, на котором сидит на лавочке на фоне пальм, прикрывая руками пышную грудь. На ней - открытый топ и короткие шорты. В посте Памелла вспомнила, что перехала в Лос-Анджелес именно в день прайда и посоветовала "иным" людям никогда не стыдиться своих предпочтений.

Будучи молодым наивным взрослым, я впервые приехала в Лос-Анджелес во время гей-прайда.
Это был совсем другой опыт, чем тот, что я переживала в моем крошечном городке на острове Ванкувер ... Я помню, как звонила домой и говорил маме: "Существуют не только геи, некоторые даже носят косметику и имеют самые невероятные парики!"... (мы прошли долгий путь)
Моя мама (будучи очаровательной женщиной) думала, что это звучит фантастически,
и я сразу поняла, что переду сюда!
Я знала, что Л.А. каким-то образом станет моим домом ... и источником вдохновения.
Никогда не ставьте под угрозу свою правду.
Никогда не извиняйся за свою сексуальность. И никогда не теряйте свою любовь к человечеству и друг другу, - написала Пам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As a young naive adult , I first arrived in Los Angeles during Gay Pride. It was such a different experience than what I’d grown up with in my tiny town on Vancouver Island... I remember calling home and telling my mom, “Not only do gay people exist, some even wear makeup and have the most fabulous wigs!” ... (we’ve come a long way) My mom (being a glamorous woman) thought this sounded fantastic, and I immediately knew I had arrived ! I knew L.A. was somehow going to be my home .... and inspiration. I have always believed in owning who you are. Never compromise your truth. Never apologize for your sexuality. And never lose your love for humanity and each other. #pridemonth

Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)

Стоит отметить, что Памела Андерсон любит выставлять черно-белые фото. Так недавно звезда добавила откровенный снимок в эротическом белье.

Ранее мы писали, что Анджелине Джоли приписывают новый роман.

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Теги: прайд, Памела Андерсон
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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бельгиец  (аноним)  20.06.2019, 17:25
Оценка:  0
бельгиец
гость (аноним) 20.06.2019, 17:18

а х()хлы -- свинорылые ублюдки!!!!
Которые скачут за печеньки,
и убирают говно за копейки !!!
гость  (аноним)  20.06.2019, 17:18
Оценка:  0
гость
Памела - педик!
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