Поклонники актрисы поговаривают, что у Анджелины Джоли намечается роман с Киану Ривзом.

В Сети обсуждают возможный роман Джоли: Ее избранником назвали не менее яркую фигуру instagram.com/angelinajolieofficial

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В Сети распространяются слухи, что секс-символ Голливуда, красотка Анджелина Джоли закрутила роман с Киану Ривзом. Об этом пишет cosmopolitan.

Такой поворот событий фанаты звезд, а также пресса подтверждают неоспоримым фактом: Анджелина Джоли уже около трех лет живет по соседству с мамой Киану. По поводу того, как связаны это два обстоятельства высказался инсайдер, отметив, что между двумя звездами мировой величины проскочила искра.

Киану очень близок со своей мамой Патрицией: он часто приезжает к ней, чтобы навестить. Именно так он познакомился с Анджелиной. Коллеги увидели, что у них много общего, и между ними сразу же возникло притяжение, – рассказал инсайдер.

Он также добавил, что Киану уже познакомился с детьми актрисы и они быстро нашли общий язык.

Напомним, что Анджелина Джоли до апреля этого года официально состояла в браке с актером Бредом Питтом, хотя на протяжении трех лет подавала на развод.

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