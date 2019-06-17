Ведущий показал подарок - свою любимый автомобиль в миниатюре .

Дмитрий Комаров похвастался подарком от супруги instagram.com/komarovmir

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Популярный украинский ведущий, звезда программы “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров, который недавно женился на своей партнерше по “Танцам со звездами“ Александре Кучеренко, рассекретил, где провел свой 36-й день рождения.

Молодые супруги отправились праздновать в Берлин - откуда выложили атмосферное видео.

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Ролик записала Александра Кучеренко - она сняла ужин с мужем в ресторане, который расположен на высоте 207 метров. Это заведение за час делает оборот на 360 градусов, поэтому пара увидела Берлин со всех сторон. Такой романтический ужин преподнесла Александра в подарок любимому супругу.

Кроме того Александра подарила мужу его любимый автомобиль в миниатюре - Land Rover Defender.

Столь искусно сделанный, до мельчайших деталей - все лопаты, канистры. Все, как в моей экспедиционной машине точно. Это просто супер-кайф, - похвастался Комаров.

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