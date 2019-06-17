Дмитрий Комаров похвастался подарком от супруги
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Популярный украинский ведущий, звезда программы “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров, который недавно женился на своей партнерше по “Танцам со звездами“ Александре Кучеренко, рассекретил, где провел свой 36-й день рождения.
Молодые супруги отправились праздновать в Берлин - откуда выложили атмосферное видео.
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Ролик записала Александра Кучеренко - она сняла ужин с мужем в ресторане, который расположен на высоте 207 метров. Это заведение за час делает оборот на 360 градусов, поэтому пара увидела Берлин со всех сторон. Такой романтический ужин преподнесла Александра в подарок любимому супругу.
Мне 36. По традиции прошу всех, кто хотел бы меня поздравить, помочь спасти ребенка. Я очень благодарен за десятки тысяч поздравлений со свадьбой🙂 Кто хочет сделать нам свадебный подарок – тоже прошу помочь. Знакомьтесь, Максим из Миргорода, 2 года и 3 месяца. До года родители были уверены, что все хорошо: малыш улыбчивый, активный, игривый. Но вдруг мама заметила, что мальчик единственный из всех деток вообще не откликался, когда его зовут. Заметить это раньше не получалось, потому что живет семья в общежитии, где всегда обилие звуков. Диагноз шокировал – глухота. Плохая новость, что глухота тормозит интеллектуальное развитие ребенка. Он в «вакууме», пока не начнет слышать. Но есть и хорошая – этот случай практически со 100% гарантией лечится, нужна кохлеарная имплантация (слуховые протезы) на два ушка. Мы в проекте #чашкакофе уже делали такие операции подопечным, и сейчас они полностью здоровы. Только после такой операции начнется полноценное интеллектуальное развитие ребенка, будто он только родился. «Запись» с нуля. Максима поставили 290-м в очередь на операцию кохлеарной имплантации, на 1 ухо, в Киевском институте отолорингологии. Ждать долго. Последствия очевидны. Чтобы не было отставания в умственном развитии, важно делать срочно, до 3 лет. Наш медицинский партнер @bookimed_com выбрал лучший вариант для Максима, в австрийской клинике города г.Санкт-Пёлтон, сразу на 2 уха. Нам не хватает: 43 200 евро Родители Максима – учителя. Папа преподает химию и биологию в госшколе, работает на 1,5 ставки за 4500 гривен (150 евро в месяц). Пособие ребенку по инвалидности от государства 1700 гривен (56 евро в месяц). Дальше - набор нецензурных слов, глубокий вдох и выдох, и понимание: увы, без нас с вами им не справиться. А мы скинемся буквально по доллару и ребенок будет полноценно жить. Приватбанк 5168 7573 7502 6657 Мыколаенко Виталий Анатольевич (папа) Для других стран: PayPal: natasha-0508.88@mail.ru получатель Korol Natalya (проверенный контакт, обязательно пометка «для Максима») 🙏🙏🙏
Кроме того Александра подарила мужу его любимый автомобиль в миниатюре - Land Rover Defender.
Столь искусно сделанный, до мельчайших деталей - все лопаты, канистры. Все, как в моей экспедиционной машине точно. Это просто супер-кайф, - похвастался Комаров.
Ранее мы писали, что беременная Санта Димопулос выложила обнаженное фото.
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