Беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото
В понедельник, 17 июня, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос объявила о беременности. Певица и ее муж Игорь Кучеренко ожидают на появление первого совместного ребенка.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала новый кадр, на котором предстала обнаженной. На свежем фото Санта позирует совсем голой, прикрыв интимные места белой простыней.
В подписи к смелому кадру звезда поделилась с подписчиками интересными подробностями. Так, Димопулос призналась, что сейчас находится на 29-й недели беременности. Она рассказала, что за семь месяцев набрала 14 килограмм, но уверена, что после родов быстро придет в форму.
“Сейчас у нас идёт 29 неделя! Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность.
Вес уже +14 кг. Постоянно хочется картошки и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном🙂
За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит) Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что приду в форму когда нужно:)
Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась. Стараюсь больше ходить пешком.
Как только перестала тренироваться - вылез животик:) В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:).
Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отёки.
У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворённая и очень счастливая“, - поделилась Санта Димопулос.
Прежде чем рассказать вам как я узнала о своей беременности, где и как я решила рожать, отвечу на самые волнующие вопросы😄 ⠀ 🔸 Сейчас у нас идёт 29 неделя!🤰🏻 Чувствую себя прекрасно!🥰 Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность🙂 ⠀ 🔸 Вес уже +14 кг🐽 Постоянно хочется картошки 🥔 и сладкого🍨😄 Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном🙂 За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит 🤷🏻♀️) Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что прийду в форму когда нужно:) ⠀ Как у моих беременяшек с весом? Сколько набрали?🤰🏻 Когда слышу 6 кг за всю беременность, я верю в существование ведьм 🙄🤣 ⠀ 🔸Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась😜 Стараюсь больше ходить пешком. Как только перестала тренироваться - вылез животик:) ⠀ 🔸В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:) ⠀ 🔸 Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отёки. ⠀ 🔸 У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворённая и очень счастливая 🥰 ⠀ #28weeks #pregnant #pregnancy #беременность #28недель #сантабеременность
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