Беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос снялась обнаженной и рассекретила подробности второй беременности.

В понедельник, 17 июня, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос объявила о беременности. Певица и ее муж Игорь Кучеренко ожидают на появление первого совместного ребенка.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала новый кадр, на котором предстала обнаженной. На свежем фото Санта позирует совсем голой, прикрыв интимные места белой простыней.

В подписи к смелому кадру звезда поделилась с подписчиками интересными подробностями. Так, Димопулос призналась, что сейчас находится на 29-й недели беременности. Она рассказала, что за семь месяцев набрала 14 килограмм, но уверена, что после родов быстро придет в форму.

“Сейчас у нас идёт 29 неделя! Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность. Вес уже +14 кг. Постоянно хочется картошки и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном🙂

За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит) Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что приду в форму когда нужно:) Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась. Стараюсь больше ходить пешком.

Как только перестала тренироваться - вылез животик:) В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:). Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отёки. У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворённая и очень счастливая“, - поделилась Санта Димопулос.

Напомним, ранее Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына.