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Беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос снялась обнаженной и рассекретила подробности второй беременности.
Беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото
Беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото
instagram.com/santadimopulos

В понедельник, 17 июня, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос объявила о беременности. Певица и ее муж Игорь Кучеренко ожидают на появление первого совместного ребенка. 

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала новый кадр, на котором предстала обнаженной. На свежем фото Санта позирует совсем голой, прикрыв интимные места белой простыней.

В подписи к смелому кадру звезда поделилась с подписчиками интересными подробностями. Так, Димопулос призналась, что сейчас находится на 29-й недели беременности. Она рассказала, что за семь месяцев набрала 14 килограмм, но уверена, что после родов быстро придет в форму. 

“Сейчас у нас идёт 29 неделя! Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность.

Вес уже +14 кг. Постоянно хочется картошки  и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном🙂
За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит) Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что приду в форму когда нужно:)

Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась. Стараюсь больше ходить пешком.
Как только перестала тренироваться - вылез животик:) В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:).

Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отёки.

У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворённая и очень счастливая“, - поделилась Санта Димопулос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прежде чем рассказать вам как я узнала о своей беременности, где и как я решила рожать, отвечу на самые волнующие вопросы😄 ⠀ 🔸 Сейчас у нас идёт 29 неделя!🤰🏻 Чувствую себя прекрасно!🥰 Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность🙂 ⠀ 🔸 Вес уже +14 кг🐽 Постоянно хочется картошки 🥔 и сладкого🍨😄 Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном🙂 За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит 🤷🏻‍♀️) Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что прийду в форму когда нужно:) ⠀ Как у моих беременяшек с весом? Сколько набрали?🤰🏻 Когда слышу 6 кг за всю беременность, я верю в существование ведьм 🙄🤣 ⠀ 🔸Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась😜 Стараюсь больше ходить пешком. Как только перестала тренироваться - вылез животик:) ⠀ 🔸В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:) ⠀ 🔸 Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отёки. ⠀ 🔸 У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворённая и очень счастливая 🥰 ⠀ #28weeks #pregnant #pregnancy #беременность #28недель #сантабеременность

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Напомним, ранее Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.06.2019, 14:17
Оценка:  0
pусский
Кулаком в пузо выeбaть эту укропскую чурку, блять!
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