Младшая сестра Ким Кардашьян выставила фото из ванной комнаты .

Самая высокооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер снялась обнаженной instagram.com/kendalljenner

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Самая высокооплачиваемая модель в мире - одна из звездных сестер семейства Кардашьян-Дженнер - 23-летняя Кендалл снялась полностью обнаженной. Фото звезда выставила в Инстаграм. Она сидит в пустой ванне, поджав под себя ноги. К слову, прическа Кендалл идеально уложена, а в ушах - крупные серьги.

Классическая рука инопланетянина, - сделала подпись девушка.

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Подписчики Кендал подыграли идее - и стали добавлять в комментарии эмодзи с пришельцем. За полдня фото набрало почти 4 млн. лайков.

К слову, в 2018-м по версии издания Forbes доход Кендалл Дженнер составил $22,5 млн. за 12 месяцев - таким образом она стала самой высокооплачиваемой моделью мира.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото в бикини.