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Самая высокооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер снялась обнаженной

Комментариев: 1
Младшая сестра Ким Кардашьян выставила фото из ванной комнаты .

Самая высокооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер снялась обнаженной
Самая высокооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер снялась обнаженной
instagram.com/kendalljenner

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Самая высокооплачиваемая модель в мире - одна из звездных сестер семейства Кардашьян-Дженнер - 23-летняя Кендалл снялась полностью обнаженной. Фото звезда выставила в Инстаграм. Она сидит в пустой ванне, поджав под себя ноги. К слову, прическа Кендалл идеально уложена, а в ушах - крупные серьги.

Классическая рука инопланетянина, - сделала подпись девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classic alien hand

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

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Подписчики Кендал подыграли идее - и стали добавлять в комментарии эмодзи с пришельцем. За полдня фото набрало почти 4 млн. лайков.

К слову, в 2018-м по версии издания Forbes доход Кендалл Дженнер составил $22,5 млн. за 12 месяцев - таким образом она стала самой высокооплачиваемой моделью мира. 

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото в бикини.

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Теги: Кендалл дженер, Семейство Кардашьян, голые
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Источник: ivona bigmir) net,

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.06.2019, 12:46
Оценка:  -1
pусский
Эта высокооплачиваемая сучонка отсосёт мне за чирик! А за полтос вылижет моё обосранное очко, которым я опосля пёрну ей в морду, бля! Гы-гы-гы!
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