Уставшая Вера Брежнева пожаловалась на тяжелую звездную жизнь

Певица Вера Брежнева рассказала о своем загруженном графике.

Популярная украинская исполнительница, экс-“ВИА Гра“ Вера Брежнева пожаловалась поклонникам на загруженный график.

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На своей странице в Instagram артистка рассказала, что за последнею неделю у нее было шесть перелетов. Брежнева призналась, что несколько дней страдает от бессонницы так, как у нее много концертов и съемок.

Певица отметила, что она может выложить в соцсеть любое красивое фото, и никто с подписчиков не узнает, что осталось за кадром.

К посту об усталости звезда добавила несколько эффектных фото, на которых позирует в коротком атласном платье бежевого цвета.

“Иллюзия инстаграма. 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки.. А выложишь в инста красивую фоточку и никто не знает, что на самом деле, вот такая она, обратная сторона. И у всех она разная)) но фотки у всех классные,“ - написала Вера Брежнева.

Подписчики артистки принялись активно комментировать ее новую публикацию.

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“А на фото и правда не видно бессонных ночей, на фото полная сил и жизни красавица!“, “И как тебе это удаётся?“, “Обратная сторона для многих сюрприз ...(“, “Можно подрабатывать стюардессой при таком графике))“, “Идеальная“, “Красотка! Только самые сильные, упрямые и талантливые так могут! За красивым успехом - огромный труд, на который способны только самые вовлеченные! Молодец!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе.