Ната Жижченко поделилась архивными снимками с отцом, которыйбыл ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС.

"Тут такие усы": Солистка ONUKA показала редкие кадры с отцом instagram.com/onukaofficial

Солистка популярной украинской электро-фолк-группы ONUKA Ната Жижченко поделилась с поклонниками милыми кадрами с семейного архива.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала детские снимки, на которых запечатлена вместе со своим папой Александром.

В подписи к фото артистка призналась, что решила сократить время использования соцсетей, поэтому не разместила снимком с папой в День отца.

“Скоротивши свій час в мережі, зовсім забула про день батька. Але чи важливо, яка дата календаря, коли тут такі вуса“, - написала Ната Жижченко.

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Отметим, что отец вокалистки ONUKA был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. Позже сама Ната занималась изучением Чернобыля. Она защитила магистерскую работу о влиянии аварии на культуру этнорегиона Полесье.

Напомним, ранее солистка ONUKA показала редкое фото своего дедушки.