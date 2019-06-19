Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Красавица!" Злата Оневич показала, как выглядит без макияжа

Комментариев: 0
Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала лицо без косметики.
"Красавица!" Злата Оневич показала, как выглядит без макияжа
"Красавица!" Злата Оневич показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/zlata.ognevich

Популярная украинская исполнительница Злата Огневич решила похвастаться перед поклонниками своей естественной красотой.

Читай также: “Подкачиваю орешек“: Злата Огневич показала свои тренировки

На своей странице в Instagram 33-летняя певица опубликовала селфи, на котором предстала абсолютно без косметики на лице. На снимке Злата позировала в в черно-розовом сарафане с интересным принтом.

Свою “естественную“ фотографию артистка сопроводила философским текстом.

“Жити. Тут і зараз. Мріяти, діяти, страждати і підійматися. Задихатися від почуттів і слухати тишу. Пізнавати. Знайти щастя у собі і Дякувати. Ховати веселку у шафі й надягати, коли за вікном дощі. Стишивши подих, зловити Мить у долоні! Надихати...“, - написала Злата Огневич.

Подписчики Огневич оставили множество восторженных отзывов под новой публикацией.

Читай также: “Такая подтянутая“: Злата Огневич похвасталась идеальной растяжкой

“Красуня!“, “Злата, вы очень красивая и самое главное настоящая, сейчас так мало осталось девушек с естественной красотой и чистой душой. Оставайтесь такой же нежной и красивой. Я вами восхищаюсь“, “Дуже гарна жінка!“, “Така хороша, хоч до рани прикладай))“, “Какие прекрасные слова! Вдохновляет!“, “Яка ти мила і прекрасна“, “Дуже ніжна і гарнюня“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе.

Поделись:
Теги: Злата Огневич
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь