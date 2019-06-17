Журналисты подсчитали, сколько стоили наряды Елены Зеленской.

Костюм украинского бренда и лодочки от Джимми Чу: В чем Елена Зеленская ездила в Европу instagram.com/olenazelenska_official/

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На днях президент Владимир Зеленский побывал с официальными визитами в Европе - глава государства вместе с первой леди посетил Париж, а после - Берлин. В столице Франции Владимир Зеленский встретился с президентом Эммануэлем Макроном, а его супруга Елена посетила Елисейский дворец и пообщалась с Брижит Маркон.

Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине, - сообщила пресс-служба президента.

Журналисты издания “Страна“, которые часто делают материалы о нарядах первой леди, проанализировали, во что на этот раз была одета Елена Зеленская, подсчитав приблизительную стоимость ее аутфитов.

Так, бледно-голубой костюм на первой леди был от украинского ELENAREVA.

Согласно ценам на официальном сайте, дизайнерский жакет стоит порядка €500-700 (около 15-21 тыс. грн.), а юбку можно приобрести за €600-700 (18-21 тыс. грн). То есть, костюм обошелся супруге президента не меньше €1000 (почти 30 тыс. грн).

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Также журналисты рассмотрели обувь Елены, отметив, что под костюм она выбрала бежевые туфли-лодочки от известного малазийского дизайнера Джимми Чу (Jimmy Choo). Он стал популярным благодаря тому, что некогда его обувь похвалила принцесса Диана. Изделия Джимми Чу неоднократно упоминаются в сериале “Секс в большом городе“, а также в фильме “Дьявол носит Prada“.

Елена Зеленская выбрала модель под названием Love 85 с каблуком высотой 8,5 сантиметров.

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В Киеве обувь Jimmy Choo можно купить в мультибрендовом бутике SANAHUNT по цене 15, 900 гривен (около €540).

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Для прогулки по Берлину Елена Зеленская обула брендовые кеды из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander, в которых уже была в Брюсселе (Бельгия).

Сейчас в онлайн магазинах на эту обувь можно заказать со скидкой за $232 (6,260 гривен).

Посмотреть Берлин Елене удалось в то время, пока Владимир Зеленский встречался с канцлером Ангелой Меркель.

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Для прогулки по Берлину первая леди выбрала сумку американского бренда Staud, стоимость которой около$295 (8 000 гривен). В Киеве бренд Staud представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.

Перед началом официальных мероприятий имела возможность ближе познакомиться со столицей Германии. Экскурсия в здании немецкого парламента - Бундестага. В сопровождении жены посла Светланы Мельник пешая прогулка Потсдамской площадью, обзорная поездка на экскурсионном автобусе. А вы знали, что в берлинских экскурсионных автобусах действует украиноязычный аудиогид? - поделилась впечатлениями в своем фотоблоге Зеленская.

Ранее мы писали, что стилисты дали оценку наряду первой леди Украины.