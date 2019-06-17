Костюм украинского бренда и лодочки от Джимми Чу: В чем Елена Зеленская ездила в Европу
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На днях президент Владимир Зеленский побывал с официальными визитами в Европе - глава государства вместе с первой леди посетил Париж, а после - Берлин. В столице Франции Владимир Зеленский встретился с президентом Эммануэлем Макроном, а его супруга Елена посетила Елисейский дворец и пообщалась с Брижит Маркон.
Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине, - сообщила пресс-служба президента.
Дуже рада супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів до Франції та Німеччини. Наша перша зупинка - Париж. І моя перша зустріч з дружиною Президента Франції Бріжіт Макрон. Дякую неймовірній Першій леді Франції за дружню розмову, теплу атмосферу та поради, якими вона поділилась. Je suis très heureuse d'accompagner mon époux durant la visite officielle de deux jours en France et en Allemagne. Notre première escale est à Paris. C'est ma première rencontre avec l'épouse du Président de France Brigitte Macron. Je remercie l'extraordinaire Première dame de France pour l'entretien amical, l'ambiance chaleureuse et les conseils qu'elle a bien voulu partager. #Paris #france I am very happy to accompany my husband during the two-day official visit to France and Germany. Our first stop is Paris. And here is my first meeting with the wife of the President of France, Brigitte Macron. I thank France's incredible First Lady for the friendly conversation, the warm atmosphere and the shared advice. #brigittemacron
Журналисты издания “Страна“, которые часто делают материалы о нарядах первой леди, проанализировали, во что на этот раз была одета Елена Зеленская, подсчитав приблизительную стоимость ее аутфитов.
Так, бледно-голубой костюм на первой леди был от украинского ELENAREVA.
Согласно ценам на официальном сайте, дизайнерский жакет стоит порядка €500-700 (около 15-21 тыс. грн.), а юбку можно приобрести за €600-700 (18-21 тыс. грн). То есть, костюм обошелся супруге президента не меньше €1000 (почти 30 тыс. грн).
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Также журналисты рассмотрели обувь Елены, отметив, что под костюм она выбрала бежевые туфли-лодочки от известного малазийского дизайнера Джимми Чу (Jimmy Choo). Он стал популярным благодаря тому, что некогда его обувь похвалила принцесса Диана. Изделия Джимми Чу неоднократно упоминаются в сериале “Секс в большом городе“, а также в фильме “Дьявол носит Prada“.
Елена Зеленская выбрала модель под названием Love 85 с каблуком высотой 8,5 сантиметров.
В Киеве обувь Jimmy Choo можно купить в мультибрендовом бутике SANAHUNT по цене 15, 900 гривен (около €540).
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Для прогулки по Берлину Елена Зеленская обула брендовые кеды из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander, в которых уже была в Брюсселе (Бельгия).
Сейчас в онлайн магазинах на эту обувь можно заказать со скидкой за $232 (6,260 гривен).
Посмотреть Берлин Елене удалось в то время, пока Владимир Зеленский встречался с канцлером Ангелой Меркель.
Офіційний візит Володимира триває, і сьогодні ми в Берліні. Місто з вражаючою архітектурою та історією. Перед початком офіційних заходів мала можливість ближче познайомитися з столицею Німеччини. Екскурсія в будівлі німецького парламенту - Бундестагу. У супроводі дружини посла Світлани Мельник піша прогулянка Потсдамською площею, оглядова поїздка на екскурсійному автобусі. А ви знали, що в берлінських екскурсійних автобусах діє україномовний аудіогід?
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Для прогулки по Берлину первая леди выбрала сумку американского бренда Staud, стоимость которой около$295 (8 000 гривен). В Киеве бренд Staud представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.
Перед началом официальных мероприятий имела возможность ближе познакомиться со столицей Германии. Экскурсия в здании немецкого парламента - Бундестага. В сопровождении жены посла Светланы Мельник пешая прогулка Потсдамской площадью, обзорная поездка на экскурсионном автобусе. А вы знали, что в берлинских экскурсионных автобусах действует украиноязычный аудиогид? - поделилась впечатлениями в своем фотоблоге Зеленская.
Ранее мы писали, что стилисты дали оценку наряду первой леди Украины.
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