Катя Осадчая показала, как загорает с 2-летним сыном

Телеведущая опубликовала снимки с отдыха и рассказала о планах на лето.

Ведущая популярного проекта “Світське життя“ Катя Осадчая не стесняется показывать фанам снимки, на которых она позирует без макияжа.

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Так, сегодня артистка опубликовала в Instagram снимки с отдыха, на которых продемонстрировала лицо без косметики. На одном из фото Осадчая загорает с 2-летнем сыном Иваном. При этом ведущая в очередной раз не показала лицо малыша.

В подписи к солнечным кадрах знаменитость поделилась своими планами на лето.

“Лето - это маленькая жизнь. 123 дні. Хочу встигнути так багато, як мінімум - море, річка, озеро ) полуниці, черешні, кукурудза і кавун) велелсипедні прогулянки, вечірні посиденьки на вулиці і денне барбекю... А які ваші плани? Що хочете встигнути?“, - написала Катя Осадчая.

Напомним, ранее Юрий Горбунов поблагодарил жену за престижную награду.