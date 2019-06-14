Девушка объяснила, что ее снимок поняли превратно .

Супермодель Белла Хадид извинилась за фото, которое сочли расистским instagram.com/bellahadid

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Супермодель Белла Хадид попала в неприятную историю из-за своего поста в соцсети. В Instagram Stories модель опубликовала фото, на котором запечатлена ее нога в темном ботинке на фоне самолетов с флагами Саудовской Аравии и ОАЭ.

И несмотря на то, что нам снимок может показаться безобидным, однако в арабской культуре демонстрировать подошву обуви считается оскорблением. Таким образом подписчикам Беллы такой жест “наступания на флаги страны“ показался неуважительным. Посчитав Хадид расисткой, интернет-пользователи запустили хэштег #BellaHadidIsRaсist - и даже призвали байкотировать бренды, которые рекламирует модель, например Calvin Klein, Dior, Versace и других.

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Спустя некоторое время супермодель решила объяснить ситуацию и опубликовала в соцсетях пост, в котором заверила, что ни в коем случае не хотела оскорбить арабскую культуру.

Я ни в коем случае не хотела, чтобы мои посты в социальных сетях использовались для призыва к ненависти против кого-то, особенно тех, кто принадлежит к моему прекрасному и сильному наследию. Я люблю и беспокоюсь за мусульманскую и арабскую сторону моей семьи, а также за моих братьев и сестер по всему миру. Вчерашняя фотография моей обуви в Stories не имеет ничего общего с политикой. Я не заметила самолеты на заднем фоне, и это правда. Я не подразумевала неуважение к этим авиакомпаниям, не говоря уже об этих невероятных странах, – написала Хадид.

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