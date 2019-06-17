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"Маленький Симба": Влад Топалов очаровал Сеть милым снимком с сыном

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Муж Регины Тодоренко показал, как проводит время с маленьким сыном.
"Маленький Симба": Влад Топалов очаровал Сеть милым снимком с сыном
"Маленький Симба": Влад Топалов очаровал Сеть милым снимком с сыном
instagram.com/vladtopalovofficial

Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов поделился с фанами новым фото маленького сына.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал кадр, на котором семимесячный Миша сидит у звездного папы на шее. Мальчик одет у футболку с Винни Пухом и темно-синей панамке. А Влад запечатлен в белой футболке.

“Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку“, – трогательно подписал фото Влад Топалов.

Подписчики засыпали новую публикацию артиста восторженными комментариями.

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“Этих маленьких миленьких комочков “хочется сожрать“ всегда. Наслаждение для глаз папа-сын“, “Даже с этого ракурса мне кажется, что малыш похож на Регину“, “Сладкие пЯточки!“, “Счастливый, дай бог тебе самого хорошего и доброго в жизни!“, “Ну нужно спешить, нужно наслаждаться каждым месяцем,годом) вырасти всегда успеет“, “Симба)))) Какие же вы классные!!!!“

Напомним, ранее Влад Топалов рассекретил дату свадьбы с Региной Тодоренко.

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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