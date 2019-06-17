"Маленький Симба": Влад Топалов очаровал Сеть милым снимком с сыном
Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов поделился с фанами новым фото маленького сына.
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На своей странице в Instagram артист опубликовал кадр, на котором семимесячный Миша сидит у звездного папы на шее. Мальчик одет у футболку с Винни Пухом и темно-синей панамке. А Влад запечатлен в белой футболке.
“Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку“, – трогательно подписал фото Влад Топалов.
Подписчики засыпали новую публикацию артиста восторженными комментариями.
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“Этих маленьких миленьких комочков “хочется сожрать“ всегда. Наслаждение для глаз папа-сын“, “Даже с этого ракурса мне кажется, что малыш похож на Регину“, “Сладкие пЯточки!“, “Счастливый, дай бог тебе самого хорошего и доброго в жизни!“, “Ну нужно спешить, нужно наслаждаться каждым месяцем,годом) вырасти всегда успеет“, “Симба)))) Какие же вы классные!!!!“
Напомним, ранее Влад Топалов рассекретил дату свадьбы с Региной Тодоренко.
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