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"Квартал 95" ищет пародиста на роль Зеленского

Комментариев: 4
Студия огласила условия конкурса на лучшего пародиста нового президента Украины.

"Квартал 95" ищет пародиста на роль Зеленского
instagram.com/kvartal95official

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Студия “Квартал 95“ проводит “народный“ кастинг на роль пародиста президента Владимира Зеленского, который ранее был художественным руководителем студии. Об этом сообщает пресс-служба “Квартала 95“. 

Социальный лифт“ в действии! Уже 14 лет подряд студия “Квартал 95“ с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах “Вечернего Квартала“. Теперь, когда художественный руководитель “Квартала“ и сам стал Президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины, - сказано в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увага, розшукується Зеленський!⚠️ Якщо ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Володимира Зеленського, що вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео на адресу: zeparodist@ukr.net Кращий «Зеленський» візьме участь в концерті-зйомці «Вечірнього Кварталу»! Детальніше - за посиланням в профілі. #конкурс #зеленский #квартал95 #kvartal95

Публикация от Студия “Квартал 95“ (@kvartal95official)

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Чтобы принять участие в конкурсе нужно снять на видео смешную пародию на Зеленского, а также обязательным условием является “голос с хрипотцой“. 1-2 минутные видео, снятые горизонтально, с четкими картинкой и звуком, просят присылать на адрес: zeparodist@ukr.net. Лучшего пародиста пригласят поучаствовать в концерте “Вечернего Квартала“.

Ранее мы писали, что актеры Квартала-95 в День отца выставили нежные фото с детьми.

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Теги: Квартал 95, Владимир Зеленский, пародия, конкурс
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  19.06.2019, 17:25
Оценка:  0
pусский
Он гнусно пёрнул под нос Меркель, из-за него нихуя кредитов не получите! Тоже мне, Пердящий Гарант выискался...
ВАТА_FUCK    19.06.2019, 17:20
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Есть такой кандидат, преЗелендом работает
atos    19.06.2019, 17:04
Оценка:  -1
atos
Синелобому хряка предложите, он акуенный комик, особенно когда синий, а синий он всегда)))
ВАТА_FUCK    19.06.2019, 17:21
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
иди_НАХ_атсос!
русский  (аноним)  19.06.2019, 16:56
Оценка:  0
русский
Такого долбоёба трудно найти...
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