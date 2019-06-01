Студия огласила условия конкурса на лучшего пародиста нового президента Украины.

"Квартал 95" ищет пародиста на роль Зеленского instagram.com/kvartal95official

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Студия “Квартал 95“ проводит “народный“ кастинг на роль пародиста президента Владимира Зеленского, который ранее был художественным руководителем студии. Об этом сообщает пресс-служба “Квартала 95“.

Социальный лифт“ в действии! Уже 14 лет подряд студия “Квартал 95“ с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах “Вечернего Квартала“. Теперь, когда художественный руководитель “Квартала“ и сам стал Президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины, - сказано в сообщении.

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Чтобы принять участие в конкурсе нужно снять на видео смешную пародию на Зеленского, а также обязательным условием является “голос с хрипотцой“. 1-2 минутные видео, снятые горизонтально, с четкими картинкой и звуком, просят присылать на адрес: zeparodist@ukr.net. Лучшего пародиста пригласят поучаствовать в концерте “Вечернего Квартала“.

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