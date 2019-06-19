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Певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь

Комментариев: 1
Совсем скоро дочери Гайтаны исполнится 2 года.
Певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь
Певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская исполнительница Гайтана порадовала фанов милым семейным снимком.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала свежую фотографию с маленькой дочерью Сапфир-Николь, которая 27 июня отметит двухлетие.

На новом кадре звездная мама сидит в кресле и держит на руках девочку. Ручки своей дочурки Гайтана подняла вверх. И мама, и ребенок мило улыбаются на камеру.

Напомним, ранее певица Гайтана призналась, что когда-то страдала от наркозависимости.

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Теги: Гайтана
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.06.2019, 16:35
Оценка:  0
гость
Сапфир Николь?
Как благозвучно )))) сапфир иди ужинать))))))
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