Певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь

Совсем скоро дочери Гайтаны исполнится 2 года.

Известная украинская исполнительница Гайтана порадовала фанов милым семейным снимком.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала свежую фотографию с маленькой дочерью Сапфир-Николь, которая 27 июня отметит двухлетие.

На новом кадре звездная мама сидит в кресле и держит на руках девочку. Ручки своей дочурки Гайтана подняла вверх. И мама, и ребенок мило улыбаются на камеру.

Напомним, ранее певица Гайтана призналась, что когда-то страдала от наркозависимости.