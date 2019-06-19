Встретила звезду: Анита Луценко похвасталась снимком с известным ведущим

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как на улице встретила популярного ведущего.

Известный фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко рассказала фанам о забавном случае. Звезда призналась, что совсем случайно встретила на улице украинскую знаменитость.

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Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram звездное селфи с известным ведущим и шоуменом Владимиром Остапчуком.

В подписи к снимку артистка рассказала, что как раз намевала строки с одной из пародий Остапчука, когда случайно столкнулась с ним на улице. Также Луценко поинтересовалась у подписчиков, каких звезд они встречали.

“Вот так идёшь по улице, а тут оп и звезда @vova_ostapchuk. А я то напеваю “пузик как у Тик“. А кого вы из звёзд встречали и как впечатления?“, - написала Анита Луценко.

Поклонники принялись активно комментировать свежею публикацию звезды.

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“Судя по количеству подписчиков, то это не вы встретили звезду, а Вова“, “Вас! В Буче видела не раз, хотелось вам закричать, что вы красотка и спасибо, но я мысленно поблагодарила, шоб не напугать“, “Вас встречала в аэропорту Ататюрк в марте))) Стояли за Вами на регистрации)) и сидели в самолете в одном ряду)))“, “Потапа, и в жизни он ещё круче чем на телевизоре“, “Час назад Влада Яму с женой и сыном ,видели на Каролино Бугазе, простые как 5 копеек. все звёзды тоже люди“, “Многих встречала но больше всего запомнился Кузьма! Он был какой-то нереально высокий и яркий сам по себе так, что не возможно было не заметить)“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Анита Луценко поделилась упражнением для красивых плеч.