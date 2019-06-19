Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Встретила звезду: Анита Луценко похвасталась снимком с известным ведущим

Комментариев: 0
Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как на улице встретила популярного ведущего.
Встретила звезду: Анита Луценко похвасталась снимком с известным ведущим
Встретила звезду: Анита Луценко похвасталась снимком с известным ведущим
instagram.com/anitasporty

Известный фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко рассказала фанам о забавном случае. Звезда призналась, что совсем случайно встретила на улице украинскую знаменитость.

Читай также: “На маму похожа“: Анита Луценко показала, как выглядела в детстве

Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram звездное селфи с известным ведущим и шоуменом Владимиром Остапчуком. 

В подписи к снимку артистка рассказала, что как раз намевала строки с одной из пародий Остапчука, когда случайно столкнулась с ним на улице. Также Луценко поинтересовалась у подписчиков, каких звезд они встречали.

“Вот так идёшь по улице, а тут оп и звезда @vova_ostapchuk. А я то напеваю “пузик как у Тик“. А кого вы из звёзд встречали и как впечатления?“, - написала Анита Луценко.

Поклонники принялись активно комментировать свежею публикацию звезды.

Читай также: “Наш ангелочек“: Анита Луценко очаровала Сеть нежным фото с дочкой

“Судя по количеству подписчиков, то это не вы встретили звезду, а Вова“, “Вас! В Буче видела не раз, хотелось вам закричать, что вы красотка и спасибо, но я мысленно поблагодарила, шоб не напугать“, “Вас встречала в аэропорту Ататюрк в марте))) Стояли за Вами на регистрации)) и сидели в самолете в одном ряду)))“, “Потапа, и в жизни он ещё круче чем на телевизоре“, “Час назад Влада Яму с женой и сыном ,видели на Каролино Бугазе, простые как 5 копеек. все звёзды тоже люди“, “Многих встречала но больше всего запомнился Кузьма! Он был какой-то нереально высокий и яркий сам по себе так, что не возможно было не заметить)“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Анита Луценко поделилась упражнением для красивых плеч.

Поделись:
Теги: Анита Луценко, Владимир Остапчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь