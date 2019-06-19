Александр Стоянов показал подросшую дочку .

Екатерина Кухар отдохнула с мужем в Болгарии - фото пресс-служба

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Одна из самых известных балетных пар Украины – Александр Стоянов и Екатерина Кухар, провели несколько романтических недель в Болгарии и поделились в инстаграме фото своих выходных.

Екатерина Кухар отдохнула с мужем в Болгарии - фото пресс-служба

В Болгарию они ездили в качестве жюри на ежегодный всеукраинский конкурс в Болгарии. Но и конечно приятные рабочие дни совместили с отдыхом, на который взяли свою младшую дочь Настеньку. Интересно и то, что даты фестиваля совпали с Днем Рождения Александра Стоянова, которому исполнилось 32. К слову в свой день рождения, он в своем инстаграм выставил фото, на котором показал дочку Настеньку.

Екатерина Кухар отдохнула с мужем в Болгарии - фото пресс-служба

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Во время кратковременного отпуска, Александр и Катерина, успели выполнить не только стандартную программу летнего отдыха солнце-море-пляж, но и посетили замок в Бургасе, реку Ропотамо:

Это какая-то Болгарская Амазонка! Река Ропотамо протекает по заповеднику, названному в ее честь, попадаешь сюда в знойный день и нежная прохлада спасает от палящих лучей солнца, а вокруг сотни невиданных птиц, все благоухает от цветов, в реке плавают черепахи, а за деревьями прячутся косули. Будете в Болгарии – посетите с детьми, все будут в восторге - поделилась своими впечатлениями от экскурсии украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар отдохнула с мужем в Болгарии - фото пресс-служба

Екатерина Кухар отдохнула с мужем в Болгарии - фото пресс-служба

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Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов:

Одна из достопримечательностей, которую стоит посмотреть, замок Равадино в Бургасе. Официальное название “Влюбленный в ветер“. Замок новый, был построен буквально 20 лет назад, но у него очень увлекательная история. Его создал бывший силовик. Злые языки говорят, что деньги он на замок заработал не самым честным путем, за что был привлечен к ответственности, отбыл наказание в местах лишения свободы, но когда вышел, продолжил строительство. Возведен замок по его личному проекту, помогают ему в строительстве сыновья. Замок необычный, в нем интересно сочетается и барокко, и готика, и сказочность и все это утопает в зеленых парках с прудом, скульптурами, павлинами, которые ходят по территории.

Екатерина Кухар отдохнула с мужем в Болгарии - фото пресс-служба

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар тайно вышла замуж.