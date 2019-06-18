Маша Ефросинина засветила соблазнительные ноги на новом фото
Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина часто делиться с фанами интересными фотографиями и философскими размышлениями.
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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, на котором она позирует в ванной. Телеведущая запечатлена в черном платье. Ее волосы связаны в тугой пучок. На снимке Маша использует душевую насадку в качестве телефона. При этом артистка демонстрирует длинные ноги.
К соблазнительному фото Ефросинина добавила интересные рассуждения. Ведущая решила выяснить, почему современные люди отказываются от телефонных звонков и предпочитают писать сообщения.
“...Я немного поисследовала это явление и выяснила, что таки да - нормой и даже правильной этикой общения сейчас считается правило ненарушения человеческого психологического пространства. Говоря простым языком, если у вас есть желание срочно что-то обсудить с человеком, будьте любезны помнить, что травмируете его, внезапно обрушиваясь с каким-то вопросом - он чувствует психологическое давление от необходимости сразу на него рефлексировать! Лучше изложите ему в сообщении суть дела и ждите, когда ответит!! Во как! Поэтому сегодня, если ваш телефон молчит, то это не как раньше -вас все забыли, а совсем наоборот- вас все помнят, но уважают))“, - написала Маша Ефросинина.
Знаете, что сильно поменялось в общении современного мира!?? Все друг другу пишут! Не звонят по телефону в случае острой необходимости, а пишут сообщения! И я пару раз даже была застигнута врасплох на свой вопрос: «почему ты не подходишь к телефону?» ответом : «я так не успеваю морально подготовиться к разговору, лучше напиши мне всё, что нужно!» Я немого поисследовала это явление и выяснила, что таки да — нормой и даже правильной этикой общения сейчас считается правило ненарушения человеческого психологического пространства. Говоря простым языком, если у вас есть желание срочно что-то обсудить с человеком, будьте любезны помнить, что травмируете его, внезапно обрушиваясь с каким-то вопросом— он чувствует психологическое давление от необходимости сразу на него рефлексировать! Лучше изложите ему в сообщении суть дела и ждите, когда ответит!! Во как! Поэтому сегодня, если ваш телефон молчит, то это не как раньше -вас все забыли, а совсем наоборот— вас все помнят, но уважают)) Ну очень мне захотелось на эту тему #срочныйопрос : вам как сегодня проще, позвонить или написать ? Или написать, что хотите позвонить!? #втупике 🤦🏻♀️ На мне платье @mashsh.wear
Напомним, ранее Маша Ефросинина засветила идеальный пресс.
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