Маша Ефросинина засветила соблазнительные ноги на новом фото

Телеведущая Маша Ефросинина показала снимок в ванной.

Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина часто делиться с фанами интересными фотографиями и философскими размышлениями.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, на котором она позирует в ванной. Телеведущая запечатлена в черном платье. Ее волосы связаны в тугой пучок. На снимке Маша использует душевую насадку в качестве телефона. При этом артистка демонстрирует длинные ноги.

К соблазнительному фото Ефросинина добавила интересные рассуждения. Ведущая решила выяснить, почему современные люди отказываются от телефонных звонков и предпочитают писать сообщения.

“...Я немного поисследовала это явление и выяснила, что таки да - нормой и даже правильной этикой общения сейчас считается правило ненарушения человеческого психологического пространства. Говоря простым языком, если у вас есть желание срочно что-то обсудить с человеком, будьте любезны помнить, что травмируете его, внезапно обрушиваясь с каким-то вопросом - он чувствует психологическое давление от необходимости сразу на него рефлексировать! Лучше изложите ему в сообщении суть дела и ждите, когда ответит!! Во как! Поэтому сегодня, если ваш телефон молчит, то это не как раньше -вас все забыли, а совсем наоборот- вас все помнят, но уважают))“, - написала Маша Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина засветила идеальный пресс.