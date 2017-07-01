Звезде "Великолепного века" предложили 2 млн. турецких лир за фотосессию ребенка.

Звезде турецких сериалов предложили 2 млн. за фото маленького сына instagram.com/burakozcivit

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Недавно, секс-символ турецких сериалов “Великолепный век. Роксолана“ и “Королек - птичка певчая“ 34-летний Бурак Озчивит впервые стал отцом. 19 апреля его жена, турецко-немецкая актриса 33-летняя Фахрие Эвджен подарила любимому мужу сына Карана.

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Однако звездные супруги неохотно делятся подробностями своей личной жизни и еще не выставили в соцсети ни единого фото первенца. А поскольку поклонники актерской четы с нетерпением ждут снимков Карана - уже несколько изданий и корпораций буквально забросали новоиспеченных родителей предложениями о сотрудничестве, надеясь купить фото малыша.

Так, по информации CNN Türk, строительная компания из Узбекистана предложила Бураку и Фахрие 2 млн турецких лир (приблизительно 10 млн грн), за то, чтобы маленький Каран снялся в их рекламной кампании.

Согласятся ли звездные супруги на заманчивое предложение - покажет время. Пока поклонники в ожидании.

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