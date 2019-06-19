Постельная романтика: Потап поделился нежным видео с Каменских
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Счастливые молодожены певица Настя Каменских и продюсер Потап продолжают активно делиться своим счастьем с подписчиками в соцсетях. Так, в объектив влюбленных попадает буквально все: общая готовка на кухне, подарки для Насти, тренировки в спортзале и даже... обнаженное фото молодой жены, за которое пара нарвалась на критику в Сети.
Однако, на этот раз Потап порадовал поклонников более “целомудренным“ месседжем - в свои Инстаграм-сториз он добавил очень трогательное видео с Настей. Настя, лежа на подушке рядом с Потапом, кладет ему на голову копну своих кудрявых волос, а Потап - комментирует ситуацию.
У Насти волосы, как проволока, вообще, - говорит Потап.
Представ себе, если бы у тебя были такие… Тебе идет, - отвечает Настя, создавая на голове Потапа что-то вроде парика.
Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.
Сладкая парочка #Потап и #НастяКаменских делятся с поклонниками постельной романтикой)) pic.twitter.com/mL1Dw3USLo— MyGlamWish (@glam_wish) 19 июня 2019 г.
Ранее мы писали, что Потап и Настя поженились: первые кадры со свадьбы.
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