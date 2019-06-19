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Постельная романтика: Потап поделился нежным видео с Каменских

Комментариев: 2
Потап выложил "утренние" кадры с женой.

Постельная романтика: Потап поделился нежным видео с Каменских
Постельная романтика: Потап поделился нежным видео с Каменских
instagram.com/kamenskux

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Счастливые молодожены певица Настя Каменских и продюсер Потап продолжают активно делиться своим счастьем с подписчиками в соцсетях. Так, в объектив влюбленных попадает буквально все: общая готовка на кухне, подарки для Насти, тренировки в спортзале и даже... обнаженное фото молодой жены, за которое пара нарвалась на критику в Сети.

Однако, на этот раз Потап порадовал поклонников более “целомудренным“ месседжем - в свои Инстаграм-сториз он добавил очень трогательное видео с Настей. Настя, лежа на подушке рядом с Потапом, кладет ему на голову копну своих кудрявых волос, а Потап - комментирует ситуацию.

У Насти волосы, как проволока, вообще, - говорит Потап.

Представ себе, если бы у тебя были такие… Тебе идет, - отвечает Настя, создавая на голове Потапа что-то вроде парика.

Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Ранее мы писали, что Потап и Настя поженились: первые кадры со свадьбы.

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Теги: Настя Каменских, Алексей Потапенко, Потап
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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