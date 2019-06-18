Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос очаровала Сеть беременным фото

Певица Санта Димопулос сейчас находится на седьмом месяце беременности.

В понедельник, 17 июня, бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ объявила о беременности. Певица и ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко ожидают на появление первого совместного ребенка. Сейчас Санта находится на седьмом месяце беременности.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала новый кадр, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик. На свежем фото звезда позирует в розовом наряде, сидя в кресле. Санта нежно гладит животик и мило улыбается на камеру.

В подписи к снимку звезда поблагодарила своих фанов за поздравления и поинтересовалась, есть ли среди ее подписчиков будущие мамы.

“Спасибо всем огромное за тёплые поздравления! Прочла каждое со слезами счастья! Девочки, среди нас есть ещё беременяшки? Пишите в комментариях какой срок! Интересно обсуждать наши темы?) Мне есть много чем поделиться с вами“, - написала Санта Димопулос.

Поклонницы звезды засыпали ее новую публикацию огромным количеством комментариев.

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“40 недель. Поздравляю Вас! Пусть беременность будет в удовольствие. И здоровья вам с малышиком“, “Мне так нравится что девушки стали без предрассудков выставлять фото в положении. Это очень мило. Мне на этой недельке уже рожать)) возможно даже завтра, а вам желаю легко доносить и легко родить“, “У меня 32 недели. Санта, как вам удалось так долго скрывать свою беременность.“, “Поздравляю!!!! Счастья Вам! Мы с мужем ждали 11 лет и вот сейчас 13 неделек!“, “37-38 тижнів в нас, вже не можем дочекатися зустрічі з крихіткою,а вам личить вагітність, ви прекрасна..“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос показала редкие фото с мужем.