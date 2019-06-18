"Подкачиваю орешек": Злата Огневич показала свои тренировки

Украинская певица Злата Огневич поделилась видео с тренировки и рассказала о своем питании.

Известная украинская исполнительница Злата Огневич часто показывает фанам видео и фото со своих тренировок. Девушка активно занимается спортом с персональным тренером и берет уроки балета.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала новый ролик, который был снят в спортивном зале. На видео Огневич балансирует на полушарии и в то же время делает упражнения для рук.

“Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек, чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу. Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой)) Тренируюсь 3 раза в неделю, плюс, комбинирую с уроками балета, и уже есть классный результат!“

– поделилась Злата Огневич.

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Также артистка рассказала о своем питании. Злата призналась, что сейчас употребляет больше зелени и фруктов. Кроме того, Огневич поделилась с фанами меню своего завтрака.

“Подключила ПП по максимуму, много зелени, фруктов ( которые содержат лишь незначительный сахар), и в целом- снизила употребление быстрых углеводов.

Мой завтрак:

авокадо с оливковым маслом, веганским песто и микс орехов.

гранола с соевым натуральным йогуртом/ смузи на основе банана, клубники, киви с гранолой

зелёное яблоко, брокколи .

ПОСЛЕ тренировки: соевый йогурт, банан/ белковый омлет с тофу, орехи. Или просто ОДИН стакан апельсинового фреша.

В течении дня пить больше воды и также исключить плотный ужин“, - рассказала Злата Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе.