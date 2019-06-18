"Подкачиваю орешек": Злата Огневич показала свои тренировки
Известная украинская исполнительница Злата Огневич часто показывает фанам видео и фото со своих тренировок. Девушка активно занимается спортом с персональным тренером и берет уроки балета.
Читай также: “Такая подтянутая“: Злата Огневич похвасталась идеальной растяжкой
На своей странице в Instagram артистка опубликовала новый ролик, который был снят в спортивном зале. На видео Огневич балансирует на полушарии и в то же время делает упражнения для рук.
“Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек, чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу. Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой)) Тренируюсь 3 раза в неделю, плюс, комбинирую с уроками балета, и уже есть классный результат!“
– поделилась Злата Огневич.
Читай также: Злата Огневич заинтриговала фанов новой песней
Также артистка рассказала о своем питании. Злата призналась, что сейчас употребляет больше зелени и фруктов. Кроме того, Огневич поделилась с фанами меню своего завтрака.
“Подключила ПП по максимуму, много зелени, фруктов ( которые содержат лишь незначительный сахар), и в целом- снизила употребление быстрых углеводов.
Мой завтрак:
авокадо с оливковым маслом, веганским песто и микс орехов.
гранола с соевым натуральным йогуртом/ смузи на основе банана, клубники, киви с гранолой
зелёное яблоко, брокколи .
ПОСЛЕ тренировки: соевый йогурт, банан/ белковый омлет с тофу, орехи. Или просто ОДИН стакан апельсинового фреша.
В течении дня пить больше воды и также исключить плотный ужин“, - рассказала Злата Огневич.
Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек 🍑 , чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу 😅 Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой))🐼 🔥Тренируюсь 3 раза в неделю, плюс, комбинирую с уроками балета, и уже есть классный результат! Подключила ПП по максимуму, много зелени, фруктов ( которые содержат лишь незначительный сахар), и в целом- снизила употребление быстрых углеводов. Мой завтрак: 🥑 авокадо с оливковым маслом, веганским песто и микс орехов. 🥗 гранола с соевым натуральным йогуртом/ смузи на основе банана, клубники, киви с гранолой 🥒зелёное яблоко, брокколи . 🔥 ПОСЛЕ тренировки: соевый йогурт, банан/ белковый омлет с тофу, орехи. Или просто ОДИН стакан апельсинового фреша В течении дня пить больше воды и также исключить плотный ужин 🥘 А вообще, люблю лето за бешеный драйв во всём! Будь то работа или отдых ♥️ #златаогневич #healty #vegan #зож #зожкиев #sport #lifestyle #zlataognevich #bosu #versalskayastudio @graces_studio_vversalskaya @versalskaya
Напомним, ранее Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе.
Полная версия правил