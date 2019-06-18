Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль взбудоражила Сеть новым постельным фото

Комментариев: 0
Украинская певица Тина Кароль показала новый кадр с пикантной фотосессии.
Тина Кароль взбудоражила Сеть новым постельным фото
Тина Кароль взбудоражила Сеть новым постельным фото
instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница и тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль обожает радовать поклонников снимками с различных фотосессий. И сегодняшний день не стал исключением.

Читай также: “Голос. Діти-5“: смотреть четвертый выпуск онлайн

На своей странице в Instagram звезда поделилась очередным постельным фото. На черно-белом кадре артистка позирует, сидя на кровати в белой рубашке и черном нижнем белье. 

В описании к свежему снимку Тина Кароль добавила лишь несколько хэштегов, а также отметила автора пикантного кадра - фотографа Анну Гончарову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Подписчики певицы принялись активно комментировать новую публикацию.

Читай также: У Тины Кароль появилась собственная маска в Instagram

“Когда я смотрю на эту фотосессию, у меня тупо нет приличных слов, сорян)))“, “После этого мы можем ждать секси фоточку в купальнике?)) добей нас, Тин))“, “Тинаааа это офигенно(больше другое слово подходит, но мы культурные)“, “Какая фигура. Тебе сейчас завидуют белой, конечно же, завистью, все девушки, а все мужчины просто умирают от безысходности, что не могут быть рядом с этой королевой. Шикарная девушка, самая лучшая наша“, “Можно я пойду к Тине фотографом“, “Тин, ты меня до инфаркта доведешь!“, - написали фаны Тины Кароль.

Напомним, ранее в клипе Cosmic Love обнаженная Тина Кароль поправляла сползающую накидку.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь